'Такая торговля финансирует войну России': в МИД заявили, что Украина отслеживает поставки ворованного зерна не только в Израиль

Украина отслеживает маршруты поставки ворованного зерна в разные страны мира и намерена противодействовать таким схемам. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что такая торговля фактически финансирует войну России против Украины.

Видео дня

Заявление прозвучало во время брифинга, на котором Тихий отвечал на вопросы журналистов относительно незаконного экспорта украинского зерна, сообщает корреспондент Укринформа. По его словам, Украина не только фиксирует подобные случаи, но и готовит реакцию.

"Наш месседж очень простой – мы это видим, мы не будем закрывать на это глаза и не оставим без соответствующей реакции", – сказал он.

Позиция Украины

Тихий уточнил, что случаи поставки ворованного зерна фиксировались и раньше. Речь шла, в частности, о маршрутах в Турцию, Египет, Алжир и другие страны. И сейчас, по его словам, ситуация повторяется: одно судно направляется в Египет, другое – в Алжир.

Он подчеркнул, что подход Украины является одинаковым для всех государств, независимо от уровня отношений. "Это касается не только Израиля, а всех, кто участвует в этой незаконной торговле и на самом деле помогает агрессору финансировать войну против Украины", – отметил спикер.

Отдельно Тихий обратил внимание, что Украина считает Израиль партнером и другом, однако это не меняет оценки ситуации. По его словам, Киев прямо говорит о проблеме и намерен действовать.

Маршруты и санкции

В МИД заявляют, что речь идет не о единичных случаях, а о системной деятельности. Фактически формируется теневой флот, который занимается перевозкой как нефти, так и зерна.

Тихий отметил, что Украина считает необходимым вводить санкции против всех участников таких схем. Это касается не только компаний-владельцев, но и капитанов судов и других причастных лиц.

По его словам, в ближайшее время стоит ожидать новых шагов на международном уровне. Они будут касаться не только отдельных стран, а всей сети поставок.

Что предшествовало

Украина вызвала посла Израиля в Министерство иностранных дел из-за ситуации с судном. По оценкам Киева, борт доставил незаконно украденное россиянами зерно с оккупированных украинских территорий. Это произошло 27 апреля после прибытия очередного судна в порт Хайфа.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Киев ожидает от Израиля ответственной реакции и подчеркивает, что подобные инциденты не должны влиять на отношения стран. Он отметил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, однако считает ответ израильской стороны недостаточным.

Министр подчеркнул, что новый случай с судном в Хайфе усилил беспокойство Украины. Киев расценивает такие поставки как нарушение международного права и собственных экономических интересов.

В связи с этим израильского посла официально пригласили в МИД, где ему должны вручить ноту протеста. Украина также призывает принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Сибига подчеркнул, что Украина предостерегает Израиль от приема такого зерна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Израиле обиделись на заявления Украины и раскритиковали формат обвинений. В МИД заявили, что судно еще не зашло в порт. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что сейчас нет никаких доказательств или официальных обращений, которые бы подтвердили информацию. По его словам, израильская налоговая служба уже начала расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!