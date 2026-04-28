'Судно еще не зашло в порт': в Израиле обиделись из-за скандала с ворованным украинским зерном. Видео

В Израиле обиделись на заявления Украины о возможном ввозе украденного Россией зерна и раскритиковали формат обвинений. В МИД заявили, что судно еще не зашло в порт.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что сейчас нет никаких доказательств или официальных обращений, которые бы подтвердили информацию. По его словам, израильская налоговая служба уже начала расследование.

По информации министра, пока судно еще не зашло в порт и не подало необходимых документов. Поэтому пока невозможно проверить информацию о возможных нарушениях, в частности подделки коносамента (документ, подтверждающий принятие груза перевозчиком).

"Судно еще не зашло в порт и еще не подало своих документов, проверить правдивость украинских заявлений о подделке коносамента невозможно. До этого момента правительство Украины не подало запросов на правовую помощь. Они прислали "твиты"", – рассказал Саар.

Отдельно Саар отметил, что такаяситуация выглядит странной, учитывая поддержку, которую Израиль оказывал Украине на международном уровне.

"Это немного странно, когда речь идет о стране, которую мы поддерживали на международных форумах, поддерживали в столько способов, включая гуманитарную помощь", – заявил он.

Он также отметил, что Украина не направляла официальных запросов о правовой помощи, а ограничилась публичными заявлениями. Саар подчеркнул, что Израиль не реагирует на так называемую "твитер-дипломатию" и ожидает официального предоставления информации.

В то же время он призвал украинскую сторону передать доказательства возможных нарушений. Без этого, по его словам, невозможно осуществлять правовую оценку ситуации.

"Как я уже говорил, мы отвергаем "твиттер-дипломатию" и не поддаемся ее влиянию. Мы еще раз говорим нашим украинским друзьям: если у вас есть какие-то доказательства кражи, пришлите ее через соответствующие каналы", – подытожил министр.

Что предшествовало

Украина вызвала посла Израиля в Министерство иностранных дел из-за ситуации с судном. По оценкам Киева, борт доставил незаконно украденное россиянами зерно с оккупированных украинских территорий. Это произошло 27 апреля после прибытия очередного судна в порт Хайфа.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Киев ожидает от Израиля ответственной реакции и отмечает, что подобные инциденты не должны влиять на отношения стран. Он отметил, что Украина уже поднимала этот вопрос ранее, однако считает ответ израильской стороны недостаточным.

Министр подчеркнул, что новый случай с судном в Хайфе усилил беспокойство Украины. Киев расценивает такие поставки как нарушение международного права и собственных экономических интересов.

В связи с этим израильского посла официально пригласили в МИД, где ему должны вручить ноту протеста. Украина также призывает принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Сибига подчеркнул, что Украина предостерегает Израиль от приема такого зерна.

Украино-Израильские отношения

В июле прошлого года министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с визитом в Украину. Во время поездки он провел ряд встреч, в частности с украинским руководством и еврейской общиной. Он также почтил память украинских воинов, павших в боях.

Также Саар встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время переговоров они подтвердили намерение развивать отношения и сотрудничество в различных сферах. Тогда политики обсудили обсудили оборонное взаимодействие, в частности возможности усиления ПВО и совместное производство вооружения.

Израиль подтвердил предоставление Украине помощи на 1,2 млн долларов, которая должна поддержать систем водоснабжения для юга Украины.

Впоследствии, в феврале этого года, Гидеон Саар резко раскритиковал выступление российского постпреда в ООН Василия Небензи. Он заявил, что высказывания представителя РФ как государства, которое он назвал "государством-террористом", выглядят смешными.

"Было довольно интересно слушать, как представитель Российской Федерации говорит о законе и международном праве, об оккупации, расширении земель и мирном разрешении конфликтов. Должен признаться, мне пришлось сдерживаться, чтобы не расхохотаться вслух", – акцентировал он.

