Посла Израиля вызвали в МИД из-за скандала с ворованным украинским зерном: Сибига объяснил ситуацию

Украина вызвала посла Израиля в Министерство иностранных дел из-за ситуации с судном, которое доставило похищенное украинское зерно. Это произошло 27 апреля после прибытия очередного судна в израильский порт Хайфа.

Информацию обнародовало Министерство иностранных дел Украины в своем официальном Telegram-канале. В сообщении также приведена позиция главы МИД Андрея Сибиги, который объяснил причины вызова дипломата и дальнейшие шаги украинской стороны.

Реакция Киева

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина рассчитывает на ответственную позицию Израиля. По его словам, ситуация с незаконными поставками зерна не должна подрывать двусторонние отношения.

Он подчеркнул, что Украина уже обращалась по этому вопросу ранее, но реакция израильской стороны оказалась недостаточной. И добавил, что новый случай лишь усилил беспокойство Киева.

"Дружеские украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля России похищенным украинским зерном не должна их подрывать. Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу", – отметил Сибига.

Детали инцидента

По словам министра, в порт Хайфы прибыло еще одно судно с украинским зерном, которое, по оценкам Киева, было вывезено незаконно. Украинская сторона расценивает такие поставки как нарушение международного права и своих экономических интересов.

В связи с этим посла Израиля официально пригласили в МИД. Ему планируют вручить ноту протеста и призвать принять меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Сибига отметил, что Украина предостерегает Израиль от принятия такого зерна. Он также подчеркнул, что этот вопрос прямо влияет на характер двусторонних отношений и требует четкой реакции.

Ранее OBOZ.UA сообщал о международном журналистском расследовании, которое выявило новые факты незаконного вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. Выяснилось, что продукция из Мариуполя попадает в Турцию, в частности в компанию, связанную с программами ООН.

