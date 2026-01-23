Тайвань после речи Зеленского в Давосе предложила Украине усилить контроль за санкциями

Тайвань заявил о готовности усилить контроль за соблюдением санкций после критики со стороны президента Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Речь идет о поставках компонентов, которые могут использоваться в производстве российского оружия.

Видео дня

Президент Тайваня Лай Цинде обнародовал свою позицию в соцсети X и впоследствии подтвердил ее в комментариях для журналистов. Он публично заявил о намерении активизировать работу в этом направлении. Цинде подчеркнул, что Тайвань уже длительное время координирует действия с глобальными партнерами и готов к дальнейшему обмену информацией с Украиной.

Позиция Тайбэя

Президент Тайваня отметил, что его государство давно сотрудничает с международными партнерами для поддержки Украины, в частности через гуманитарную помощь и скоординированные санкции. В своей публикации в X Лай Цинде отметил неприемлемость любой помощи агрессору.

"Мы приветствуем дальнейший обмен информацией с президентом Зеленским для усиления борьбы с незаконным транзитом через третьи страны и скрытым конечным использованием", – написал он. Президент также напомнил, что среди тех, кто погиб, защищая свободу в Украине, были и молодые тайваньцы.

Контроль транзита

Общаясь с журналистами, Лай Цинде выразил надежду, что Украина будет предоставлять Тайваню информацию о возможных нарушениях санкций. По его словам, Тайбэй готов усилить проверки товаров, которые проходят через третьи страны со скрытым конечным пунктом назначения.

Он уточнил, что речь идет о предотвращении попадания таких товаров в Россию. Это, по словам президента, является частью более широкой политики контроля экспорта и соблюдения международных эмбарго.

Заявления в Давосе

Комментарии тайваньского лидера прозвучали после "Давайте остановим этот "день сурка": Зеленский выступил на форуме в Давосе. Видео. Президент Украины заявил, что РФ не способна производить ракеты без критически важных компонентов, которые поступают из разных стран мира, в частности из Китая, Европы, США и Тайваня.

Позже Зеленский подчеркнул, что этот вопрос поднимается не первый год, однако реальной остановки таких поставок до сих пор не произошло. "Это надо остановить", – подчеркнул он, комментируя ситуацию.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Военно-морской флот Франции перехватил нефтяной танкер в Средиземном море. Сообщается, что корабль мог принадлежать российскому теневому флоту.

– В Великобритании стали изучать возможность использования нефти, изъятой с танкеров российского "теневого флота", для финансирования военных усилий Украины. По замыслу правительства, такой шаг позволит не только лишить Москву нелегальных доходов, но и направить эти средства на поддержку украинского сопротивления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!