Британия рассматривает использование нефти из российского 'теневого флота' для помощи Украине: в Times раскрыли подробности

Великобритания изучает возможность использования нефти, изъятой с танкеров российского "теневого флота", для финансирования военных усилий Украины. По замыслу правительства, такой шаг позволит не только лишить Москву нелегальных доходов, но и направить эти средства на поддержку украинского сопротивления.

Видео дня

В Лондоне обсуждают сценарии, при которых нефть, конфискованную с судов российского теневого флота, можно реализовать или использовать таким образом, чтобы полученные средства были направлены на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Times.

Правительственный источник отметил, что это будет иметь "двойной эффект" –, ослабит финансовые возможности российской военной машины и одновременно поддержит ВСУ. Параллельно Британия усиливает давление на сам теневой флот. Британские элитные подразделения могут быть привлечены к операциям по задержанию и осмотру нефтяных танкеров, которые действуют в обход санкций. Речь идет о судах, которые часто меняют названия и ходят под фальшивыми флагами, в частности Камеруна, Зимбабве или малоизвестных оффшорных юрисдикций.

В частности, под санкциями Великобритании находятся танкеры Spring Fortune и Range Wave, которые перевозят российскую сырую нефть и, по данным властей, причастны к схемам обхода ограничений. Оба судна имеют историю многократной смены названий и флагов, что является типичной практикой для теневого флота РФ.

Кроме того, в НАТО подтвердили, что союзники внимательно отслеживают передвижение по меньшей мере нескольких подозрительных российских танкеров в Атлантике и вблизи Европы. В Альянсе отмечают, что такие суда представляют не только санкционный, но и экологический риск из-за отсутствия регулярных проверок безопасности.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что борьба с теневым флотом России является одним из приоритетов, однако воздержались от комментариев относительно конкретных оперативных планов. В то же время в Лондоне подчеркивают: совместно с союзниками Британия продолжит усиливать меры, направленные на ограничение нелегального экспорта российской нефти и уменьшение ресурсов Кремля для ведения войны против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщает, что 12 танкеров с российской Urals уже несколько недель и месяцев простаивают у побережья Омана и в Аравийском море из-за задержек с разгрузкой и сокращения спроса со стороны Индии. На фоне санкций США, переориентации поставок на более длинные маршруты в Китай и падения цен доходы России от морского экспорта нефти опустились до минимума с начала полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!