Зеленский во вторник встречался с Федоровым и Сырским: ходят слухи об увольнении главнокомандующего

Во вторник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. После публикации кадров со встречи, на которой присутствовал генерал Михаил Драпатый, вновь активизировались предположения о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

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Первым о встрече президента с Михаилом Федоровым сообщил Дмитрий Литвин. Информацию собрал OBOZ.UA.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что Александр Сырский больше не занимает должность главнокомандующего ВСУ.

"Сырский больше не главком", — написал Сергей Стерненко.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на данный момент у него нет подтверждения информации об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. После длительной встречи с президентом Владимиром Зеленским окончательные кадровые решения могут объявить уже завтра.

"У меня на данный момент нет подтверждения по Сирскому. Встреча с Зеленским, которая длилась более двух часов, уже закончилась. Думаю, что все новости появятся уже завтра. Слышу, что будут одновременно и увольнение, и назначение. Потому что, если это правда, то странно объявлять об увольнении сегодня, а назначение переносить на завтра… Хотя у нас же страна "и.о.". Так что и здесь можно ожидать и такое", – написал Железняк.

Новость дополняется…

OBOZ.UA писал:

в понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим Группировкой объединенных сил ВСУ Михаилом Драпатым, командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командиром корпуса "Хартия" Игорем Оболенским ("Корнетом"). Также глава государства отдельно встретился с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом и командиром бригады "Азов" Денисом Прокопенко. Основной темой обсуждения стало эффективное использование опыта всех составляющих Сил обороны Украины для усиления взаимодействия и выполнения боевых задач.

Шестой день подряд в разных городах Украины продолжаются массовые митинги против отставки Михаила Федорова. Вечером 21 июля люди вновь собрались на площадях, в частности в Ивано-Франковске и Киеве, где озвучили свои требования и заявили о намерении продолжать акции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети распространяется информация об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которая не имеет официального подтверждения. В Генеральном штабе отреагировали, опровергнув слухи. В военном ведомстве подчеркнули, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности.

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