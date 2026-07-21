В ЕС испугались отъезда беженцев из Украины: какими будут последствия для стран Балтии

Многие украинцы не только нашли убежище в Прибалтике, но и стали значительной частью рынка труда. Поэтому отъезд беженцев на родину после окончания войны станет настоящим стресс-тестом для прибалтийских работодателей – особенно в сфере строительства и промышленности.

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Об этом пишет Delfi. Эксперты предупреждают, что без украинской рабочей силы странам Балтии придётся выбирать между стремительным ростом зарплат и срочным поиском технологий, способных заменить людей.

Кто больше всего зависит от украинцев

Значение украинской рабочей силы в экономике каждой страны Балтии различно. В Эстонии доля украинской рабочей силы самая большая – в 2023 году здесь работало около 36 тыс. граждан Украины (24 тыс. из них прибыли в качестве беженцев), то есть примерно 5% всей рабочей силы Эстонии.

По словам руководителя экономического и образовательного сектора Конфедерации работодателей Эстонии Рауля Арона, это не означает, что эстонская экономика напрямую зависит от украинской рабочей силы, но их возможный отъезд усугубит и без того растущий дефицит рабочей силы.

"Численность трудоспособного населения с каждым годом сокращается, и дефицит рабочей силы, безусловно, является одной из самых серьезных проблем для эстонской экономики", – подчеркнул он.

Латвия меньше всего полагается на украинскую рабочую силу

В Латвии роль граждан Украины на рынке труда значительно меньше, чем в Эстонии. В первом квартале 2026 года в Латвии было занято 871,2 тысячи человек. Из них 10,5 тысячи (примерно 1,2%) – беженцы из Украины, зарегистрированные в качестве наемных работников. С прошлого года их число выросло примерно на 1200 человек.

По данным Департамента миграции, в 2025 году в Литве проживало более 75 тысяч беженцев, из которых примерно 38 тысяч работали в различных секторах. Учитывая, что в 2025 году в Литве в среднем было занято 1,456 млн человек, граждане Украины составляют примерно 2,6% от всех занятых в стране.

Где работают граждане Украины?

Эстония

По данным Системы прогнозирования рабочей силы и навыков (OSKA), вклад граждан Украины особенно значителен в строительстве, металлообработке, клининговых услугах, а также в простых работах на производстве и в сфере общественного питания. К тому же почти каждый пятый работник металлообрабатывающей промышленности в Эстонии – гражданин Украины.

Латвия и Литва

Украинцы работают преимущественно в профессиях средней и низкой квалификации – в промышленности, строительстве, торговле, транспорте, гостиничном бизнесе и других секторах услуг. При этом в Литве преобладают должности средней квалификации (73,5 % украинцев), тогда как почти десятая часть занимает высококвалифицированные должности (здравоохранение, образование, IT, машиностроение).

После войны из Украины уедут не все

Иева Опмане призывает не воспринимать отъезд украинцев после окончания войны как неизбежность. Она напомнила об ограничениях на выезд из Украины для мужчин трудоспособного возраста – по мнению эксперта, именно эта группа потенциально может захотеть сменить место жительства (даже временно – чтобы заработать дополнительные деньги). А согласно результатам исследования Тартуского университета:

77% украинских беженцев в Эстонии надеются когда-нибудь вернуться на родину;

надеются когда-нибудь вернуться на родину; около четверти видят себя в Эстонии через три года;

видят себя в Эстонии через три года; почти две трети прогнозируют, что к тому времени будут жить в Украине.

В какой отрасли будет наибольшее влияние

В марте 2022 года в строительном секторе Латвии работали несколько сотен украинцев. Уже через четыре года этот показатель достиг около 1000 граждан Украины.

Однако, по словам председателя правления Латвийской ассоциации строительных подрядчиков Эдийса Купчса, даже несмотря на то, что на некоторых предприятиях граждане Украины составляют до 50% рабочих, в отрасли все равно наблюдается нехватка рабочей силы. А после окончания войны конкуренция за квалифицированную рабочую силу только усилится.

"После войны мы можем наблюдать не только более активное возвращение жителей Украины на родину, но и переориентацию на Украину рабочих из других стран, включая Латвию", – заявил Купчс, напомнив о необходимости послевоенного восстановления страны.

По данным Еврокомиссии, каждая пятая промышленная и каждая четвертая строительная компания в Латвии уже отмечают, что нехватка рабочей силы ограничивает их производственные мощности. Поэтому Иева Опмане также уверена, что сокращение предложения рабочей силы может усилить давление на зарплаты и стимулировать поиск технологических решений для повышения производительности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Эстонии одобрило позицию страны по проекту решения Совета ЕС, предусматривающему продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время может быть введено важное ограничение – статус больше не будут предоставлять гражданам Украины, которые не имели законного права покинуть страну в связи с военной службой.

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