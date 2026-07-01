"У каждого есть свои задачи": Сирский ответил, есть ли у него конфликт с министром обороны Федоровым

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заверил, что между ним и министром обороны Михаилом Федоровым нет конфликта. В то же время он признал, что в ходе работы между Генеральным штабом и Министерством обороны возникают отдельные разногласия, однако их решают в рабочем порядке.

Видео дня

Об этом Александр Сырский заявил в интервью ТСН. Он рассказал о сотрудничестве с министром обороны.

Сырский опроверг наличие конфликта с Федоровым

Главнокомандующий подчеркнул, что Генеральный штаб и Министерство обороны выполняют разные функции, поэтому у каждой из сторон есть свои задачи и сфера ответственности.

"Я могу лишь повторить слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. Каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи. У Минобороны свои задачи, у Генштаба свои задачи", – сказал Сырский.

Рабочие противоречия возникают, но их решают

В то же время главнокомандующий подтвердил, что в процессе работы периодически возникают вопросы, требующие согласования.

По его словам, речь идет преимущественно о разграничении полномочий между Генеральным штабом и Министерством обороны и определении механизмов взаимодействия.

Сырский отметил, что все такие вопросы обсуждаются и решаются без публичных конфликтов.

Генштаб и Минобороны совместно работают над реформами

Главнокомандующий также рассказал, что Генеральный штаб и Министерство обороны совместно участвовали в подготовке предложений по реформированию военной службы.

В частности, они работали над изменениями в порядке прохождения службы, укомплектовании должностей, а также над инициативами по повышению денежного обеспечения военнослужащих.

После представления этих реформ состоялось широкое обсуждение с командирами и военнослужащими. По словам Сырского, их предложения и замечания были обобщены совместно с министром обороны и переданы в Министерство обороны для дальнейшей проработки.

"Мы не имеем права конфликтовать"

Александр Сирский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны любые внутренние конфликты между руководством оборонного сектора сыграли бы на руку России.

"Я могу лишь повторить, что в условиях, когда идет такая война, мы просто не имеем права конфликтовать. Потому что это пойдет только на пользу врагу", – подытожил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров представил первый этап трансформации ВСУ представителям 168 бригад. В мероприятии также приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, к обсуждению присоединились более 300 военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!