Сунак: Украина станет членом НАТО, оружие нужно передавать уже сейчас

Британский премьер-министр Риши Сунак считает, что украинское государство в будущем станет членом Североатлантического альянса, но над сближением Киева с НАТО союзники должны работать уже сейчас. В частности, сейчас Киев нужно обеспечить вооружением.

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В частности, в настоящее время Украине нужно более дальнобойное оружие, но также нужно позаботиться о безопасности государства в досрочной перспективе. Об этом Сунак сказал 22 февраля на пресс-конференции, передает издание ЕП.

Он отметил, что разделяет мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Украина станет членом блока.

"Но мы должны сфокусироваться в первую очередь на сегодняшней ситуации. Надо убедиться, что у нас есть план продолжения поддержки украинской безопасности – не только немедленно, но и на будущее", – отметил Сунак.

Британский премьер подчеркнул, что на пути Киева к членству в блоке государство должно получить больше оборудования стандартов НАТО.

Также он сказал, что ускорить победу украинских войск над российскими оккупантами поможет дальнобойное оружие. Украине нужно получить его как можно скорее.

По словам Сунака, условия на поле боя постоянно меняются, поэтому союзники Украины должны искать решения, чтобы передавать помощь государству в ускоренном режиме.

"Одна из вещей, которая изменит ситуацию, – это более дальнобойное оружие", – подчеркнул Риши Сунак.

Он добавил, что украинской армии сейчас нужно не просто защитить свои города, но и вернуть захваченные оккупантами территории. Это возможно благодаря героизму и профессиональности ВСУ, но и незаурядную роль играет оружие от Запада.

"Мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку. Если мы это сделаем, то сможем предоставить вашей стране средства для получения решающего преимущества на поле боя гораздо раньше", – добавил премьер Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сунак предположил, что союзники из НАТО смогут завершить разработку проекта гарантий безопасности для Украины. Он ожидает, что это произойдет до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе летом 2023 года.

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