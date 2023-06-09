Сунак – Путину: мы никуда не уйдем, мы будем здесь столько, сколько нужно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно. Он также обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, подчеркнув, что наша страна никогда не останется без поддержки в борьбе за свою независимость.

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Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Сунак отметил, что Украине нужно больше помощи не только сейчас, а и в долгосрочной перспективе.

"Президент Путин будет думать, что он может нас переждать, что альянс устанет, устанет и сдастся. Но это не так. И чем больше мы сможем оказать поддержку Украине, не только здесь и сейчас, но и на какое-то время и на годы вперед, я думаю, это посылает ему сильный сигнал о том, что нет смысла пытаясь переждать нас, мы никуда не уйдем. Мы будем здесь столько, сколько потребуется", – подчеркнул он.

Премьер-министр Британии также похвалил Вашингтон, заявив, что гордится общим вкладом, включая предоставление танков, дальнобойного оружия и обучение украинских солдат.

Байден и Сунак также обсудили помощь Украине на своей двусторонней встрече.

Представитель Даунинг-стрит сказал: "Они согласились с тем, что Великобритания и США по-прежнему играют важную роль в обеспечении стабильности в регионах по всему миру и противодействии враждебной деятельности государства и негосударства. Это включает в себя поддержку Украины в ее борьбе с незаконным вторжением Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сунак заявил, что война в Украине "входит в критическую стадию". За Киевом стоит Запад и Путин должен знать, что союзники Украины никуда не денутся и будут поддерживать ее до победы.

Он также заявил, что законное место Украины – в НАТО. Он отметил, что все государства должны послать российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал о том, что не прекратят поддерживать Украину в ее борьбе за независимость, а также за место в НАТО и ЕС.

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