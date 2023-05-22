'Путин должен знать, что мы никуда не пойдем': Сунак предупредил о критической фазе войны в Украине и пообещал поддержку

Война в Украине "входит в критическую стадию". За Киевом стоит Запад и Путин должен знать, что союзники Украины никуда не денутся и будут поддерживать ее до победы.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в парламенте, комментируя итоги прошедшего в Японии саммита G7. Его слова цитирует Sky News.

"Свобода должна победить. Путин должен знать, что мы никуда не уйдем", – подчеркнул британский премьер. Риши Сунак также в очередной раз подтвердил поддержку Украины Великобританией.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил британский премьер-министр.

Сунак также сказал, что приветствует более жесткие санкции, введенные Великобританией в связи с саммитом G7. Ограничения касаются экспорта в РФ, помогавшего "российской военной машине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Владимир Зеленский в Японии провел встречи с Риши Сунаком. Глава нашей страны поблагодарил Лондон за лидерство в международной коалиции истребителей.

Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины.

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