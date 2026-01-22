Стубб назвал главную проблему с мирным планом для Украины. Видео

Страна-агрессор Россия, очевидно, не согласится с тем мирным планом для Украины, который является частью соглашения о прекращении войны, и сейчас обсуждается между нашим государством, Соединенными Штатами и Европой. Но агрессоров можно принудить к миру.

Так считает президент Финляндии Александр Стубб. Во время Украинского завтрака в Давосе 22 января он объяснил – принудить Россию к миру можно всесторонней поддержкой Украины.

Что сказал Стубб

"Я думаю, что в этой конкретной ситуации (по мирному плану. – Ред.) мы будем в таком положении, что будем иметь полное согласие между Украиной, Соединенными Штатами и Европой – относительно того, что я считаю хорошим пакетом, который содержит элементы для длительного мира. Но вот здесь я подхожу к своему второму пункту – а именно к тому, что я не убежден, что Россия это одобрит. И это та тревога, что меня беспокоит", – в частности, сказал Александр Стубб.

Он добавил, что разделяет аналогичное беспокойство генсекретаря НАТО Марк Рютте, что "это еще не закончилось".

По мнению Стубба, хотя и Кремль не хочет останавливать войну (потому что для РФ "будет слишком дорого выплатить всем российским наемникам"), его все же можно принудить к миру. Для этого необходимо сфокусироваться на настоящем и на ближайшем будущем и "предоставить Украине все то, что ей нужно".

"Проблема, которую мы имеем сейчас, в том, как заставить Россию закончить эту войну. Считаю, что есть только два пути, которые мы можем сделать. Во-первых, мы должны продолжать оказывать Украине всю возможную поддержку, а во-вторых, нужно усиливать экономическое давление на Москву. Тогда мы увидим, что Украина в конце концов победит", – объяснил Стубб.

Что предшествовало

Напомним, что главные переговорщики нашей страны Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия уже завершили очередные переговоры с американской делегацией. Стороны, в частности, договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Утром 22 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома впоследствии заявил, что встреча "прошла очень хорошо", и обратился к российскому диктатору: "Сообщение Путину: война должна закончиться".

Также украинский президент выступил на Всемирном экономическом форуме, упрекнув Европу в пассивности и призвав "остановить этот "день сурка".

