Стубб: Финляндия никогда не признает оккупированные Крым и Донбасс российскими

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна никогда не признает Крым, Донецк и Луганск частями России. По его словам, будущее этих территорий должны решать сами украинцы.

Видео дня

Об этом он рассказал в комментарии BBC накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме. Стубб подчеркнул, что хочет видеть Украину членом Европейского Союза и, возможно, НАТО после завершения войны, а главным приоритетом для него является сохранение украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"Единственные, кто может решить земельный вопрос, – это сами украинцы. Я хочу убедиться, что Украина после этой войны сохранит свой суверенитет и станет частью европейского сообщества", — сказал Стубб.

Финский президент также прокомментировал инициативу Дональда Трампа, который заявил, что Путин согласился встретиться с ним лично в Венгрии.

По словам Стубба, именно Трамп сегодня является "единственным, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров". В то же время он подчеркнул, что для Кремля важны не "пряники", а "кнуты", то есть экономическое и политическое давление, которое может заставить Россию прекратить войну.

"Россию нужно не убеждать, а заставить сесть за стол переговоров. Именно такое соглашение, как я понимаю, и пытается достичь Трамп", — отметил финский лидер.

Кроме того, Стубб обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в России. Резервы страны-агрессора истощены, инфляция достигла 10–20%, а рост фактически остановился. Он убежден, что именно экономическое давление и передача Украине замороженных российских активов на сумму 200 млрд евро станут реальным инструментом для принуждения Москвы к переговорам.

Также Стубб выступает за полное прекращение экспорта российской нефти и газа в Европу и введение санкций против стран, которые продолжают покупать эти энергоносители.

Финский президент заявил, что все стратегические цели Кремля провалились: России не удалось захватить Украину, разделить Европу или ослабить НАТО. Наоборот, альянс расширился — к нему присоединились Финляндия и Швеция.

Европа, по словам Стубба, остается объединенной в поддержке Украины. Он подчеркнул, что коалиция европейских стран готова предоставить гарантии безопасности Киеву, но решающую роль в этом процессе должны сыграть Соединенные Штаты.

Напомним, после встречи с Трампом президент Украины подчеркнул важность первоочередного прекращения огня, чтобы можно было садиться за стол переговоров. Ключевыми темами переговоров в Белом доме были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!