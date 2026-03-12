В Харькове произошла трагедия: под лед провалилось шестеро ребят, двое погибли

В Харькове, в Шевченковском районе города , 12 марта, сразу шестеро детей провалились под лед на водоеме. К сожалению, двое ребят погибли .

В Україні 9 година ранку

Щодня в цей час ми згадуємо всіх українців, які загинули внаслідок російської агресії. Всіх - військових, цивільних, дітей…

Ці 60 секунд - це частина нашої шани усім полеглим, зупиніться на хвилину в пам’ять про тих, хто вже не з нами.