УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Харькове произошла трагедия: под лед провалилось шестеро ребят, двое погибли

Михаил Левакин
Новости. Общество
1 минута
132
В Харькове произошла трагедия: под лед провалилось шестеро ребят, двое погибли

В Харькове, в Шевченковском районе города, 12 марта, сразушестеро детей провалились под лед на водоеме. К сожалению, двое ребят погибли.

Видео дня

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. Старший из подростков утонул, пытаясь спасти младших, добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Харькове произошла трагедия: под лед провалилось шестеро ребят, двое погибли

Дополняется...

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe