В Харькове произошла трагедия: под лед провалилось шестеро ребят, двое погибли

В Харькове, в Шевченковском районе города, 12 марта, сразушестеро детей провалились под лед на водоеме. К сожалению, двое ребят погибли.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. Старший из подростков утонул, пытаясь спасти младших, добавил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Дополняется...
