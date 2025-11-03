Стубб допустил, что Трамп и Путин могут встретиться в Африке в рамках саммита G20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться в Африке уже в конце месяца. Это возможно произойдет 20-21 ноября на саммите G20 в Йоханнесбурге.

Такое предположение сделал президент Финляндии Александр Стубб во время вступительной речи на открытии 254-х Курсов национальной обороны в Хельсинки, сообщает Yle. Также он намекнул на возможность участия во встрече украинского лидера Владимира Зеленского, где он мог бы встретиться с Путиным.

"Трамп и президент России Владимир Путин могут снова встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, Южная Африка, в конце ноября", – говорится в статье.

Финский лидер вспомнил об Украине

Стубб отдельно подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины уже почти четыре года, поэтому поддержка Финляндией украинской стороны для него является очевидной и чрезвычайно важной.

"Поддерживая Украину, мы во многом получаем от нее ответственность. Понимание Украиной современной войны дает нам много", – подчеркнул он.

Стубб о ядерном оружии

Кроме этого, президент Финляндии обратил особое внимание на ядерный вопрос, отметив, что "мы вступили в новую ядерную эру, в которой, к сожалению, значение ядерного оружия растет".

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении провести испытания американского ядерного оружия в ответ на недавние ракетные тесты, осуществленные Россией и Северной Кореей. Тем временем НАТО провело ежегодные учения с применением ядерного вооружения.

В материале отмечается, что США не проводили ядерных испытаний более трех десятилетий. По мнению Стубба, нынешние испытания подрывают многостороннюю систему безопасности и затрудняют контроль над вооружениями.

В то же время он отметил, что Финляндия имеет ядерную защиту благодаря членству в НАТО, а союзниками с соответствующим потенциалом являются США, Франция и Великобритания.

Что предшествовало

Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным 16 октября объявил о намерении провести личную встречу с диктатором РФ в течение двух недель. После переговоров наиболее вероятным местом встречи называли венгерскую столицу Будапешт.

Однако уже буквально через несколько дней в СМИ начала появляться информация об отмене встречи Трампа и Путина. По предварительным данным, причиной срыва саммита стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований по условиям завершения войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA, недавно в России в очередной раз прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом. По словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, такая встреча гипотетически возможна, но пока что лидерам стран незачем встречаться.

