"У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо": Трамп после заявлений Путина дал "сигнал" по испытаниям в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что стране нужно возобновить ядерные испытания. По его убеждению, другие страны уже проводят такие мероприятия, поэтому это нужно сделать и в США.

30 октября, во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты, хотя и имеют немало ядерного оружия, не испытывают его. Он отметил, что сейчас другие государства проводят такие испытания, поэтому США следует рассмотреть возможность сделать то же самое.

"Кажется, все они (другие страны – ред.) проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили это много лет назад. Но поскольку другие проводят испытания, я думаю, что уместно, чтобы мы также это делали", – заявил Трамп.

Российские ядерные испытания

Российский диктатор Владимир Путин продолжает хвастаться "инновационным оружием, аналогов которому нет нигде в мире". Военный преступник рассказал об испытаниях подводного аппарата "Посейдон".

В традиционной для кремлевской риторики манере Путин заявил, что способов перехвата "Посейдона" не существует. Он также добавил, что мощность "Посейдона" значительно превышает мощность межконтинентальной российской ракеты "Сармат".

Ранее он уже хвастался успешным испытанием ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой прошли успешно и продемонстрировали возможность многочасового полета на дистанцию около 14 тысяч километров. Ракета показала способность обходить средства противоракетной и противовоздушной обороны.

Во время учений стратегических ядерных сил, которыми, по заявлениям оккупантов, руководил Путин, состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома Плесецк в направлении полигона "Кура" на Камчатке. Событие произошло недалеко от границы с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия провела тренировку стратегических ядерных сил, во время которой осуществлены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В учениях приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие так называемой ядерной триады.

