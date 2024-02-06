'Стоит дождаться': Данилов сказал, когда станет возможным проведение выборов в Украине

Продолжение военного положения в Украине ставит точку во всех разговорах по поводу проведения выборов весной 2024 года. Пока действует в стране этот особый правовой режим, выборы проводить нельзя.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии "Каналу 244". Он сказал, когда украинцы смогут избрать новый парламент и нового президента.

Для того чтобы можно было провести выборы в Украине, нужно сначала победить в войне с Россией, подчеркнул секретарь СНБО.

"Выборы можно будет провести, когда закончится военное положение. Для этого нам нужно одержать победу в этой войне – и мы ее обязательно добудем", – сказал Данилов.

Напомним, что 29 октября 2023 года в Украине должны были состояться парламентские выборы. Но полномасштабное вторжение РФ и введение военного положения сделали их невозможными. Кроме того, весной этого года должны были пройти и президентские выборы. Однако продолжение боевых действий и особый правовой режим автоматически продолжает и президентство Владимира Зеленского на неопределенный период – до окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава государства Владимир Зеленский отметил, что президентские выборы в Украине, которые должны состояться уже этой весной, откладываются не по его желанию. Проводить выборы во время действия режима военного положения запрещает действующее законодательство.

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