'Если бы я мог': Зеленский прокомментировал возможность проведения выборов во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что президентские выборы в Украине, которые должны были состояться уже этой весной, откладываются не по его желанию. Проводить выборы во время действия режима военного положения запрещает действующее законодательство.

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При этом глава государства намекнул на возможные законодательные изменения, позволяющие устранить этот запрет. Об этом он сказал в интервью британскому Channel 4 News.

Зеленский заявил, что выборы президента в Украине откладываются не по его прихоти, а потому, что действующее законодательство запрещает их проводить во время войны.

"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институциям проводить", – сказал глава государства.

При этом в разговоре с журналистом он намекнул, что не был бы против внесения в законодательство изменений в части проведения выборов при правовом режиме военного положения.

"Если вы меня спросите, то я считаю, что нам нужно думать, как это сделать", – отметил Зеленский.

Однако снять законодательные ограничения, уверен президент – это лишь часть дела. И изменения в законы не отменят других проблем.

"Даже если это можно было бы сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов у нас, к сожалению, нет... Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра. Следовательно, нам нужно изменить обстоятельства и закон", – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский высказался о мобилизации и демобилизации в Украине. Он назвал это "вопросом справедливости". Глава государства подчеркнул, что военным, которые на передовой с первого дня вторжения, нужен отдых, а люди, пополняющие войско, должны знать, что могут рассчитывать на соответствующую подготовку и оснащение. Поэтому новый закон о мобилизации должен быть "умным и справедливым".

Также президент заявил, что не видит необходимости мобилизовать 500 тыс. человек, как о том, по его словам, просит Генштаб. При этом глава государства указал на нюанс с финансированием мобилизации.