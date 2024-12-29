'Становится на одну сторону с Путиным': в МИД Украины отреагировали на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на угрозы премьера Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии, которая нужна нашей стране. В ведомстве отметили, что делая подобные заявления политик фактически становится на одну сторону с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Сейчас они – единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света, отметили в министерстве. Соответствующее заявление появилось 28 декабря на официальной странице МИД Украины в Facebook.

Там напомнили, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии Украине не является благотворительностью – Киев платит за это немалые деньги.

Наше государство всегда было самодостаточным в производстве электроэнергии, а сейчас иногда вынуждено импортировать ее только из-за преступлений страны-агрессора РФ: оккупации ЗАЭС, постоянных и целенаправленных ракетных ударов по нашей гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям.

Учитывая это, угрозы отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, бессмысленны.

"На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России", – добавили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили о том, что Словакия является частью единого европейского энергорынка, поэтому она должна соблюдать общие европейские правила. В МИД призвали Европейскую комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы.

Напомним: ранее Фицо заявил, что власти Словакии готовы к открытому конфликту с Украиной из-за отказа осуществлять транзит российского природного газа.

Впоследствии словацкий премьер пригрозил прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину, если Киев прекратит транспортировку российского газа в Центральную Европу. Он заявил, что Словакия будет "оценивать ситуацию" после 1 января 2025 года.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на эти угрозы и заявил, что Фицо, похоже, получил поручение от Путина открыть второй энергетический фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Роберт Фицо ездил в Москву, чтобы поговорить с диктатором Владимиром Путиным о "газовом кризисе" в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит из РФ от 1 января 2025 года.

Также премьер Словакии заявил, что они "обменялись мнениями касательно военной ситуации в Украине".

За это Фицо подвергли критике в Украине, Европе и даже в самой Словакии. Главе правительства указали, что переговоры касательно транзита газа нужно было вести с Украиной, а не Россией.

В МИД Украины тогда отметили, что избранная Фицо стратегия не только демонстрирует слабость, но и подрывает совместные европейские усилия по энергетической независимости.

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