Фицо угрожает Украине из-за остановки транзита российского газа: на что готов премьер Словакии

Власти Словакии готовы к открытому конфликту с Украиной из-за отказа осуществлять транзит российского природного газа. Также эта европейская страна готовится к ответным мерам, если не сможет получить энергоресурсы от РФ.

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Об этом, как сообщает местное издание Pravda, на пресс-конференции после саммита Совета Европы, который состоялся 19 декабря в Брюсселе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который накануне предупредил, что транзита российского газа больше не будет.

"Если Зеленский не пропустит наш газ, это может привести к серьезному конфликту. Не исключено, что в этой ситуации нам придется думать об ответных мерах со стороны Словакии", – заявил Фицо

Он признал, что имеет разногласия с Зеленским в вопросе транзита газа через Украину. По словам Фицо, в разговоре с Зеленским он спросил, сможет ли Украина транзитировать любой другой газ, кроме российского.

"Он спросил, можем ли мы представить себе оплату за газ, который финансирует войну", – добавил словацкий политик.

При этом глава правительства Словакии подчеркнул, что его страна не поддержит пакет санкций, который будет распространяться на атомную энергетику России. , поскольку она зависит от производства электроэнергии из ядра.

"Если будут приниматься в будущем какие-либо санкции против РФ и если они будут касаться программы мирного атома, то буду блокировать такие санкции. Наши АЭС — станции российского происхождения, хотим мы этого или нет", – напомнил Роберт Фицо.

Также премьер Словакии признал, что его страна отказывается передавать вооружения Украине, так как не верит в военное решение войны между Украиной и Россией. Он напомнил, что Словакия оказываете гуманитарную поддержку Украине, а в часы дефицита электроэнергии поставляет ее украинцам. В то же время он предупредил, что Словакия будет против увеличения расходов ЕС на помощь Украине, если избранный президент США Дональд Трамп сократит помощь от США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет его продлевать, однако Украина не против транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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