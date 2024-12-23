'Слабость, зависимость и недальновидность': в МИД Украины отреагировали на визит Фицо в Москву

Министерство иностранных дел Украины выразило резкую критику по поводу визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Там отметили его политику энергетической зависимости от России, которая создает угрозы для безопасности Европы в целом.

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В Украине считают, что избранная Фицо стратегия не только демонстрирует слабость, но и подрывает совместные европейские усилия по энергетической независимости. Об этом говорится в заявлении МИД.

Там отметили, что Россия уже много лет использует энергоносители как инструмент политического влияния. Газ и нефть она использует для давления на суверенные государства, создавая коррупционные схемы и шантажируя европейских политиков. Для Кремля это рычаг манипуляций, позволяющий контролировать не только отдельные страны, но и всю Европу.

На фоне этой политики страны Европейского Союза все больше ориентируются на отказ от российских энергоносителей.

"На этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников и, как следствие, увеличение энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства", – подчеркнули в МИД.

Там отметили, что Австрия стала ярким примером того, как страна, зависящая от поставок энергоресурсов из России, нашла возможности для диверсификации своих источников энергии. Благодаря продуманной политике правительству Австрии удалось значительно снизить зависимость от России, что стало важным шагом в направлении укрепления национальной и европейской безопасности.

"На этом фоне вызывают удивление упорные попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения", – указали в министерстве.

В течение года его политика практически способствовала сохранению позиций России на европейском энергетическом рынке, усиливая зависимость континента от кремлевских ресурсов. Это ослабляет позиции ЕС в условиях глобальной энергетической нестабильности и агрессии России в Украине.

"Это время можно было использовать для того, чтобы в координации с европейскими партнерами и в частности соседями решить все существующие проблемы и найти взаимоприемлемые решения. Украина неоднократно отмечала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но премьер Словакии избрал другой курс", – убеждены в МИД.

Украина, ведущая борьбу с российской агрессией, платит высокую цену за защиту не только своей территории, но и европейской безопасности. Следовательно, Украина не может поддерживать политику умиротворения России, которая уже давно доказала свою бесперспективность и опасность. В условиях войны, которую ведет Россия в Украине, поддержка зависимости от российских энергоносителей является стратегической ошибкой.

"Украина платит самую высокую цену — цену человеческих жизней — за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц. Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна об этом помнить лучше других. Призываем всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы", – резюмировали в Министерстве иностранных дел.

22 декабря Фицо приехал в Москву, чтобы говорить с диктатором Путиным о "газовом кризисе" в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит из РФ от 1 января 2025 года. Также премьер заявил, что они "обменялись мнениями по военной ситуации в Украине".

Словацкая оппозиция назвала этот вояж позором и раскритиковала главу правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие пресс-конференции премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кремлевского диктатора Владимира Путина после их переговоров в Москве говорит о том, что они просто не могут ничего разглашать публично и боятся реакции общественности. Фицо хочет вести дела с РФ, ему это выгодно.

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