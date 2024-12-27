Фицо пригрозил прекращением поставки электроэнергии в Украину, которая 'крайне необходима' во время войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил отключить резервные поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транспортировку российского газа в Центральную Европу. Он заявил, что страна "будет оценивать ситуацию" после 1 января 2025 года.

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Об этом Фицо сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook, в пятницу, 27 декабря. Глава словацкого правительства подчеркнул, что, возможно, поставки электроэнергии, которая срочно нужна Украине, будут прекращены.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможные ответные меры против Украины. При необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, которая срочно нужна Украине во время отключений сети", – заявил Фицо.

Он обосновал угрозу, указав на значительное влияние, которое прекращение транспортировка российского газа окажет на экономику Европы. По словам Фицо, ЕС столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере 120 миллиардов евро в течение следующих двух лет.

"Прекращение транзита российского природного газа через Украину – это не просто пустой политический жест. Это чрезвычайно дорогостоящий шаг, за который мы, в Европейском союзе, заплатим", – сказал Фицо.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский пристыдил Фицо из-за его желания продолжать транзит газа через Украину. Президент предупредил его, что не позволит, чтобы страна-поставщик газа в ЕС получала его транзитом из России.

Ранее Роберт Фицо уже неоднократно выражал надежду на возможность продолжения поставок газа через Украину и даже ездил обсуждать этот вопрос в Москву к диктатору Путину. Даже несмотря на то, что украинское правительство отказалось продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию на фоне войны с Россией, Фицо надеется найти альтернативные пути для продления газовых поставок.

По его словам, для Словакии критически важно продолжить получать газ через Украину, поскольку покупка газа из других источников может обойтись стране на 220 миллионов евро больше транзитного пути через Украину. Кроме того, это может повлечь за собой повышение цены на газ в Европе в целом.

Как писал OBOZ.UA премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет его продлевать, однако Украина не против транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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