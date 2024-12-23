Словацкий премьер-министр Роберт Фицо избегает совместной европейской работы над энергетической независимостью или поиском альтернатив российским энергоресурам. Он стремится помочь России заработать деньги в то время, как кремлевский режим убивает украинцев.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после визита Фицо в Москву, где он провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Украинский президент подверг жесткой критике словацкого лидера.

"Господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот – хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу. Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна", – говорится на странице Зеленского в X.

Он подчеркнул, что Фицо отказался от компенсаций, облегчивших переход от российского газа. Это свидетельствует о том, что он не видит в этом угроз безопасности для своей страны.

Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Остальные прибыли приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо", – отмечает украинский президент.

Такое поведение словацкого лидера означает, что его цель – вести дела с Россией, поскольку это выгодно. А это может быть вопросом безопасности для Словакии и всего Европейского союза.

В то же время представитель Европейской комиссии отказался комментировать визит Фицо в Москву. В то же время, как сообщает "Укринформ", он подтвердил, что Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, поскольку подготовка к этому продолжалась более года.

"Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути. С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями по импорту LNG (сжиженного газа – ред.)", – отметил представитель Еврокомиссии. При этом негативное влияние от завершения транзита газа через Украину для безопасности поставок в Евросоюз назвали ограниченным.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Зеленский пристыдил Фицо из-за его желания продолжать транзит газа через Украину. Президент предупредил его, что не позволит, чтобы страна-поставщик газа в ЕС получала его транзитом из России.

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