США заявляют, что им больше нечем давить на Путина: о чем на самом деле может свидетельствовать этот "сигнал" от Трампа. Интервью с Огрызко

Главы МИД стран G7 собрались в канадском Онтарио. Несмотря на традиционно громкие заявления о "солидарности с Украиной", встреча оказалась скорее попыткой зафиксировать новое политическое равновесие, чем выработать реальную стратегию действий. Все очевиднее: пространство для новых санкционных инициатив сужается.

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что возможности для усиления санкций против России фактически исчерпаны. "Я не знаю, что мы еще можем сделать" – эта фраза стала, пожалуй, самой точной характеристикой нынешнего состояния американской внешней политики в отношении Москвы. При этом Лондон обещает помощь для украинской энергетики, Оттава – вводит новые санкции, но сам Вашингтон воздержался от новых шагов по давлению на Россию.

Параллельно Москва активизирует свою дипломатию, откровенно намекая на желание Кремля возобновить прямой диалог с президентом США Дональдом Трампом и делает это именно тогда, когда позиции России на экономическом фронте ослаблены как никогда. Американский лидер, безусловно, это понимает, поэтому и не спешит отвечать на кремлевские "сигналы примирения".

На этом фоне Европа пытается создать собственные механизмы сопротивления российской гибридной войне. Новый центр борьбы с дезинформацией – "Щит демократии", который должен стать первой попыткой объединить информационные усилия ЕС.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– После встречи министров G7 в Канаде Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон почти исчерпал возможности введения новых санкций против России. Мол, санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ уже введены, а борьбу с российским "теневым флотом" должна вести Европа.

"С нашей стороны осталось не так много санкций. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям – именно об этом нас просили. Очевидно, только через некоторое время будет виден эффект. Я не знаю, что мы еще можем сделать", – отметил Рубио после в Канаде. Свидетельствует ли это заявление госсекретаря о том, что США действительно больше нечем давить на Путина?

– Нет, это, конечно, не так. Это не соответствует действительности. Это скорее сигнал того, что Трамп сейчас притормаживает и не хочет уж слишком далеко идти, надеясь, что Путин остановится. Наивная позиция, ведь накануне в очередной раз администрация президента США получит от Лаврова заявление о "первопричинах" кризиса, которые надо выполнить, и на том все закончится.

В арсенале американцев куча средств воздействия на Россию – начиная от новейшего вооружения, которое они могут передавать. Когда говорят, что им не хватает для собственных нужд – несерьезно. Они сейчас ни с кем серьезно не воюют. Даже если проведут какую-то операцию в условном регионе Латинской Америки, то это мелкая акция, которую трудно назвать войной. Поэтому у них более чем достаточно вооружения, которое можно давать.

Если же говорить об экономических санкциях, то есть торговое эмбарго, что само по себе является значительным аргументом, который поставит Россию на место. Также признание России "государством-террористом" станет серьезным политическим ударом по режиму, потому что за этим потянутся экономические последствия для всех сторон. Поэтому утверждение Рубио далеко не соответствует действительности.

В общем, я это читаю так: видимо, со стороны Трампа пошло указание пока не форсировать все эти санкционные и другие факторы давления дальше. Скажу больше, думаю, что где-то за несколько дней до того, как санкции против двух российских нефтяных компаний должны вступить в силу, произойдет очередной "случайный" звонок, во время которого Путин что-то наговорит Трампу, тот схватится за какую-то очередную "бредовую" московскую идею, и, возможно, санкции снова не вступят в силу. И Трамп скажет: "Давайте отсрочим на месяц, кажется, Путин хочет мира". Такой вариант вполне не исключаю.

– Продолжая заявления Рубио и то, что Трамп определенным образом притормаживает по давлению на РФ. Например, относительно конфискации российских замороженных активов госсекретарь заметил, что это может иметь "непредсказуемые последствия", но это дело Европы. То есть, и на этом направлении позиция американцев на сегодня определенным образом осторожна.

– Абсолютно. То есть, видите, сам Трамп говорил: "Пусть забирают эти российские деньги – их проблемы, пусть сами это решают". Теперь видите – шаг назад. "Это ваши проблемы, но это может иметь последствия". А какие именно? Эта мера могла бы стать примером для всех агрессоров: если ты на кого-то напал – твои средства могут стать инструментом давления на тебя самого.

Не забывайте также о других опосредованных сигналах, которые могут свидетельствовать об изменении позиции. Например, сообщение, что США якобы не поддержат в Генассамблее ООН резолюцию, которая четко указывает: агрессор – Россия, Крым – это Украина, территориальная целостность – непродажный принцип. Если сложить все это вместе, получается вывод: в позиции США еще один зигзаг. И опять надо просчитывать, какие еще коньки они могут выполнять, чтобы задобрить Путина. Честно говоря, я устал прогнозировать действия нынешней администрации Трампа. Это игра в наперстки: будет шарик или не будет шарика. Это и характеризует сегодняшнюю американскую внешнюю политику.

– Вернемся к Рубио и его заявлениям после G7. Все же вроде бы имеем определенный позитив: "Говорим с Украиной о поставках оборонительного вооружения для защиты их энергосистемы", отметил госсекретарь.

– Это совсем не та стратегия, которая дает результаты. Что значит "мы будем увеличивать поставки оборонительного вооружения"? Да, это поможет, чтобы то, что запускается, до нас не долетало. Но можно поставить вопрос по-другому: надо сделать так, чтобы оно не летело вообще, чтобы не было чем угрожать, убивать, сбивать. Для этого нужно не только оборонительное, но и наступательное вооружение, чтобы можно было уничтожать те объекты, с которых запускают это оружие.

Накануне была информация, что на аэродроме в Воронежской области якобы сосредоточена тысяча "Шахедов", которые будут лететь в сторону Украины. Может, надо ставить вопрос радикально: этот аэродром должен быть уничтожен по факту. Его там не должно быть. То же касается баз, где стоят стратегические бомбардировщики, вроде Энгельса и подобных. Можно не просто обороняться от нападения, а делать так, чтобы нападения не было. Для этого нужны средства, которые сделают невозможным такое нападение. Но для американцев это высший пилотаж. А пока что они говорят: "Мы поможем защитить энергосистему", которая разрушается частично и из-за их нерешительности. Вот так пока выглядит это его заявление.

– Что касается России. В течение дней перед 21 ноября, когда санкции должны заработать в полной мере, Песков и Лавров дают много интервью. Песков вообще появился на CNN с обращением: Кремль просит Трампа возобновить переговоры с Путиным. "Мы готовы говорить обо всем – о ядерном разоружении, о чем угодно, только давайте встречаться". Это, вероятно, артподготовка к звонку, о котором вы отметили, что он может с большой вероятностью состояться.

– Если мы переходим к этапу консультаций или переговоров о ядерных ограничениях и одновременно так плохо относимся друг к другу – как это совместить? Московиты найдут тысячу способов упаковать это по-своему: "Снимите санкции – или приостановите, и тогда мы пойдем на встречу". Это все та же игра. Думаю, сейчас в Москве над этой идеей работают в полную силу. Мне кажется, осталось совсем немного времени – вот-вот что-то может случиться.

Возможно, эти заявления Лаврова, Пескова и других – артподготовка к звонку. Посмотрим: осталось совсем мало до 21 числа. Если санкции действительно заработают, это будет означать определенную последовательность в действиях американцев. А дальше пауза, и снова будут ждать, пока что-то не случится, чтобы вернуться к вопросу об усилении санкций, чтобы они стали действительно болезненными для российской экономики. Пока Трамп идти на это не хочет.

– Зачем Путину так маниакально стремится к переговорам с Трампом?

– То, что Путин рассказывает, что с экономикой хорошо – ну пусть рассказывает. Это он рассказывает для своей аудитории, которая продолжает вроде бы верить, что все прекрасно. Если посмотреть некоторые российские телеграм-каналы, то там показывают "большое счастье", которое упало на российскую голову: нет газа, хотя газопровод проходит в 50 метрах от дома, нет воды; нет тепла и так далее. Это все рассказано для дураков. Но поскольку Россия – страна, где часть населения верит в такие нарративы, то оно работает. Они будут счастливы от того, что имеют "фюрера", который говорит, что Россия – самая сильная страна мира.

Путин пусть рассказывает, что российская экономика прекрасна, но она тормозит. Последние официальные данные показывают, что даже военная промышленность начала демонстрировать нули. У Путина была идея: запустить ВПК, который потянет всю остальную экономику, и проблем не будет. Но этого уже нет, ведь военная экономика тоже не растет. Если 18 из 24 отраслей экономики показывают минус, то это означает, что гражданской экономики фактически нет.

Поэтому 2026-й год, по многим оценкам, может стать последним годом, когда российская экономика еще "еще движется". А когда средний предприниматель прекращает работу, он увольняет 10 человек, которые остаются без заработка, идут к государству за помощью и если оно не имеет средств, то никаких выплат не будет. И это множится. Если средний бизнес падает, то за ним упадет и другой, и дойдет до крупного бизнеса. Перспектива у России неутешительная: экономика может серьезно рухнуть.

Итак, куда ни глянь – проблемы везде. Если экономика останавливается, Путину будет не за что вести войну. Поэтому пусть он пугает своих граждан и мир, но реалии показывают другое. Я думаю, следующий год для него может стать, дай Бог, последним.

– В МИД РФ отметили, что не исключают, что "Буревестник" будет поставлен в Беларусь. До этого "Орешник" якобы уже появился на территории Беларуси. Зачем Путину забрасывать Беларусь этим вооружением? Чтобы пугать Европу, держать ее в страхе?

– Именно так. Кремль продолжает тестировать реакцию на свои безумные или полубезумные шаги. Если Россия поднимает ставки, на них нужно отвечать быстро и результативно. Мне кажется, в ответ надо давать зеркальный или даже более решительный ответ: размещение элементов ядерного сдерживания в Польше, Литве, Румынии, в Финляндии, в тех странах, которые граничат с Россией и, думаю, не откажутся от такой защиты.

Когда на откровенные провокации нет ответа, Путин думает: "Отлично, они боятся, я могу шантажировать дальше". Поэтому я бы на месте наших натовских партнеров не боялся эскалации, а наоборот отвечал бы еще жестче. На один-два условных "орешника" разместить десятки средств, чтобы дать Путину четкий сигнал: "Мы не боимся". Но все это зависит от политической воли союзников – и с ней часто бывают проблемы.

– Что касается Европы, то на четвертый год полномасштабной войны и фактически уже который год гибридной войны против нее самой, Евросоюз наконец создает так называемый "Щит демократии". Центр, который должен бороться с дезинформацией, поступающей преимущественно со стороны России.

– К сожалению, европейцы просто "спали" очень много лет, а теперь пытаются догонять утраченное. Они думали, что ситуация, когда американцы стоят над ними со своим оборонным зонтиком, будет вечной. Поэтому не тратили денег ни на оборону, ни на борьбу с дезинформацией. Те, кто за это отвечал, считали, что это лишь наши "пугалки", когда мы им говорили: "Ребята, ситуация против вас ухудшается". Ну, вот теперь наконец, когда начали летать дроны, когда страны начали подрываться изнутри, когда спецслужбы начали разоблачать целые сети российских агентов и агентов влияния, вот тогда наконец дошло, что надо браться за голову и что-то делать.

Но, знаете, я бы начал не с "Щита демократии", а с оборонного щита. И я об этом говорю не один месяц: надо вдоль всей восточной границы: от Норвегии до Румынии, включая Украину, создавать настоящий оборонительный вал. И на демократической, европейской стороне этого вала размещать мощные военные формирования. Именно это залог того, что дальше Россия не подвинется. Потому что если с нашей стороны стоят сильные силы, включая элементы ядерного сдерживания, то поверьте: никаких "летательных аппаратов" ни над Берлином, ни над Парижем, ни над любой другой столицей уже не будет. Но снова возвращаемся к политическому решению. Если ты все время колеблешься, если думаешь: "А этот дрон действительно для меня угроза, или, может, пусть себе летает...", то с такой логикой наши европейские друзья очень долго еще будут доходить до того, что лежит прямо перед глазами.

– Да, потому что еще в 2008-м они боялись адекватно на ситуации реагировать, потому что Путин "повысит эскалацию". В 2014-м – то же самое. В 2022-м вновь говорили, что "это или это может увеличить эскалацию". И так каждый раз. Но "эскалация" уже давно состоялась.

– Именно так. Эта политическая трусость, эта вечная тень "страха перед эскалацией" – ее, пожалуй, больше боятся сами европейцы, чем кто-либо другой. И именно это делает их абсолютно недееспособными. Они сами себя убеждают ничего не делать – потому что, мол, это может "разозлить Путина". Дорогие друзья, если вы так и дальше будете рассуждать, Путин, понимая вашу неспособность принимать решения, начнет принимать их за вас. А вы уже не сможете ответить.

И я повторю еще раз: условная Нарва – это просто тест для всех наших западных партнеров. Потому что оккупировать Нарву для Путина не является проблемой. Прорвать оборону одного батальона вокруг города – вообще ни о чем. А дальше Запад окажется перед дилеммой: что делать? Защищать Эстонию от российского нападения или сказать: "Ну, не будем рисковать третьей мировой из-за какой-то Нарвы". И махнуть рукой: "Случилось и случилось". А это прямое приглашение Москвы к новой агрессии. Я, честно говоря, не понимаю такой логики. Ведь если посмотреть на потенциалы, то о чем вообще речь? Россия с ее десятой долей мировой экономики против Европейского Союза – просто слон и моська. Но, что самое забавное, этот слон до сих пор продолжает бояться моськи.