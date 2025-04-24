США стремятся заключить соглашение между Украиной и РФ в первые 100 дней президентства Трампа – CNN

Соединенные Штаты Америки стремятся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в течение первых 100 дней работы Дональда Трампа на должности президента. По состоянию на сегодняшний день он занимает ее уже 95 дней, поэтому по сути у Вашингтона есть время до вторника, 29 апреля.

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Об этом CNN сказал европейский чиновник. Это заявление прозвучало на фоне того, что государственный секретарь США Марко Рубио не посетил важную встречу в Лондоне, посвященную урегулированию войны.

"Сейчас много составляющих, которые двигаются, но ясно одно – США настаивают на том, чтобы заключить соглашение в течение 100 дней (пребывания Трампа на должности – Ред.)", – отметил собеседник издания.

Предложение США насчет окончания войны включает признание контроля России над Крымом. По словам президента Владимира Зеленского, Украина этого не признает.

"Трудно представить Крым в любом соглашении, кроме того, что он останется таким, какой он сейчас. Но это явно трудно для Зеленского", – сказал чиновник.

По данным WSJ, Дональд Трамп якобы признался своим помощникам, что достичь того, чтобы государство-агрессор Россия и Украина заключили "мирное соглашение" о завершении войны, оказалось гораздо сложнее, чем он надеялся. Он признал, что завершить войну, начатую Россией три года назад, за 24 часа не удалось.

Ранее Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о Крыме. По словам президента США, Украина потеряла остров "много лет назад" и теперь он "даже не является предметом обсуждения". По словам Трампа, отказ президента Украины признать Крым российским усложняет мирные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки сделали все возможное, чтобы в Украине наконец-то воцарился мир. Но в этой войне "нет военного решения". Для этого США пытаются способствовать ее дипломатическому решению.

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