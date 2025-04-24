Трамп признался помощникам, что достичь мира в Украине сложнее, чем он надеялся – WSJ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы признался своим помощникам, что достичь того, чтобы государство-агрессор Россия и Украина заключили "мирное соглашение" по завершению войны, оказалось гораздо сложнее, чем он надеялся. Он признал, что завершить войну, начатую Россией три года назад, за 24 часа не удалось.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что осознание того, что Киев и Москва остаются далекими друг от друга в ключевых вопросах, противоречит утверждениям Трампа о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.

"Рамки мирного соглашения, представленные на прошлой неделе, позволят России сохранить большую часть территории, которую она захватила за последнее десятилетие войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в его нынешнем виде. США юридически признают аннексию Крыма Россией в 2014 году, а Украине придется отказаться от стремления присоединиться к Организации Североатлантического договора", – пишут журналисты.

В то же время, как отмечают в WSJ, "мирное соглашение", вероятно, не будет содержать пунктов о поддержке Украины Соединенными Штатами в военном плане, если Россия нападет на страну снова. Однако, открыт вопрос о поддержке Украины силами Европы.

Также американское предложение не налагает никаких ограничений на численность украинских Сил обороны, на чем неоднократно настаивали в Москве.

Однако Украина неоднократно отмечала, что стремится к прекращению огня перед тем, как перейти к обсуждению "мирного соглашения". Также Киев отверг "юридическую передачу Крыма" и заявил, что это соглашение просто позволит РФ совершить нападение снова, если Вашингтон не пообещает помочь защитить Украину, даже косвенно.

Большинство аналитиков утверждают, что нынешние условия соглашения намного более выгодны для России, чем для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский напомнил администрации Трампа, что в 2018 году была принята Крымская декларация, в которой говорится, что Вашингтон не будет признавать оккупацию Крыма Россией.

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