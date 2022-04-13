США передадут Украине военную помощь на $800 млн: в списке – артиллерия и вертолеты

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 13 апреля сообщил, что провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Политики обсудили предоставление Украине военной помощи и новый пакет санкций против России.

Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Twitter. О деталях также рассказали в пресс-службе Белого дома.

"Продолжили постоянный диалог с Джо Байденом. Дали оценку военным преступлениям России. Обсудили дополнительный пакет защиты и возможную макрофинансовую помощь Украине. Договорились усилить санкции", – написал Зеленский.

В Белом доме в свою очередь отметили, что Байден сообщил Зеленскому о выделении нового пакета военной помощи украинскому государству на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

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"Новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных нами высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", – цитирует президента США его администрация.

Байден отметил, что стабильные поставки оружия Украине от США и союзников сыграли решающую роль в поддержании ее борьбы с российским вторжением.

"Это помогло Путину потерпеть неудачу в его первоначальных военных целях по завоеванию и контролю над Украиной. Мы не можем сейчас отдыхать. Как я заверил президента Зеленского, американский народ будет и впредь поддерживать храбрый украинский народ в его борьбе за свободу", – сказал политик.

Накануне представитель Пентагона рассказал, что массивный поток оборонной, медицинской и гуманитарной помощи для Украины обеспечивают более 30 стран мира, в том числе США. Ежесуточно на логистические пункты в Европе прибывает до 10 самолетов, откуда на автомобильной технике помощь сразу же отправляется в Украину.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что все 27 стран-членов ЕС поддерживают поставки вооружения Украине независимо от позиций отдельных глав государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Украина все еще нуждается в поставках оружия от международных партнеров. По его словам, если бы военная помощь поступала вовремя, то ВСУ могли бы даже деблокировать Мариуполь.