Все 27 стран-членов Евросоюза участвуют в поставках оружия Украине, – Боррель

Поставки вооружения Украине поддерживают все 27 стран-членов Европейского Союза. Независимо от позиций отдельных государств, все они участвуют в финансировании военной помощи.

Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции. Его спросили, изменили ли свое поведение Болгария и Венгрия, которые отказывались предоставлять оружие нашему государству.

"Эти страны участвуют в финансировании оружия, которое Европейский Союз поставляет Украине. Неправда, что они не участвуют. Если бы они не участвовали, это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно", – заявил Боррель.

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При этом он подтвердил, что Венгрия выступает против того, чтобы оружие для Украины переправлялось через ее территорию. "Но это другой вопрос. [Венгрия] платит свою долю, поэтому участвует в вооружении Украины", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще нуждается в поставках оружия от международных партнеров. По его словам, если бы военная помощь поступала вовремя, то ВСУ могли бы даже деблокировать Мариуполь.