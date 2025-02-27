США не могут позволить России стать "младшим партнером" Китая, – Рубио

Вашингтон обеспокоен тесным сотрудничеством между Россией и Китаем. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты должны ослабить этот союз, избегая прямого конфликта между двумя ядерными государствами.

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В интервью Breitbart News он отметил, что США не могут допустить, чтобы Россия стала "младшим партнером" Китая. Однако полностью разорвать связи между Москвой и Пекином вряд ли возможно, пишет Bloomberg.

В то же время, по его мнению, растущая зависимость РФ от Китая может негативно повлиять на мировую безопасность.

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с Китаем. Я также не думаю, что иметь Китай и Россию на шее друг друга хорошо для глобальной стабильности, поскольку они оба ядерные государства", – сказал Рубио.

Рубио предупредил, что углубление связей между Китаем и Россией будет проблемой для США, если Москва станет "постоянным младшим партнером" Пекина, ведь это поставит два ядерных государства против Вашингтона.

Доступ к китайским рынкам стал экономическим спасением для Москвы после того, как западные санкции, введенные под руководством США, изолировали Россию в последние годы, а лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин оказал российскому диктатору Владимиру Путину дипломатическую поддержку.

"Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет ли Россия улучшить свои отношения с США или нет, она не сможет этого сделать, потому что стала полностью зависимой от Китая после того, как мы отрезали их, – сказал Рубио. – Что лучший результат для нас, так это иметь отношения".

Также госсекретарь назвал отношения США с Китаем "главной историей 21-го века". Он отметил, что Вашингтон, вероятно, будет иметь разногласия и конфронтации как с Пекином, так и с Москвой, но подчеркнул важность поддержания отношений с обеими странами.

"Это большие, мощные страны с ядерными запасами. Они могут проектировать власть по всему миру. Я думаю, что мы потеряли концепцию зрелости и здравомыслия в дипломатических отношениях", – сказал он.

В свою очередь спикер МИД Китая Линь Цзянь опроверг заявления Рубио, подчеркнув, что отношения между Пекином и Москвой не зависят ни от одной третьей стороны.

"Попытки США посеять раздор между Китаем и Россией обречены на провал", – заявил он во время брифинга в Пекине в четверг. По его словам, у Китая и России есть собственные долгосрочные стратегии развития и внешней политики и, независимо от изменений в мире, их партнерство будет развиваться в определенном направлении и "собственным темпом".

Как считают некоторые аналитики, недавние заявления президента США Дональда Трампа в поддержку России могут стать попыткой ослабить ее связь с Китаем. Такой подход называют "обратным Никсоном" – по аналогии с историческим визитом президента Ричарда Никсона в Китай 53 года назад. Это событие ослабило влияние Советского Союза на мировой арене и укрепило отношения между Пекином и Вашингтоном, что повлияло на международный баланс сил на десятилетия вперед.

Недавно Трамп удивил изменением политики США по отношению к России, поразив Европу тем, что вывел Путина из изоляции для начала мирных переговоров без привлечения других заинтересованных сторон. Американский президент подвергся критике за повторение российских нарративов о войне в Украине, в частности из-за обвинений в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

Си Цзиньпин подтвердил свои отношения с Путиным на третью годовщину вторжения России в Украину, заявив диктатору, что он поддерживает усилия Москвы и других сторон для решения "кризиса".

Еще одним признаком того, что партнерство Си Цзиньпина и Путина остается крепким, является то, что оба лидера выразили намерение посетить страны друг друга в этом году, в то время как Трамп предложил провести трехстороннюю встречу между ними.

Хотя правительство Си Цзиньпина положительно отозвалось о переговорах России с США по завершению войны в Украине, пока неясно, что это означает для Китая. За несколько дней до вторжения в 2022 году Си Цзиньпин и Путин объявили о "безграничной" дружбе, а затем совместно выступали против влияния США на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае выразили поддержку "недавнему консенсусу", якобы достигнутому США и Россией в вопросе российского вторжения в Украину. Пекин также надеется, что "стороны найдут решение", которое "учтет обеспокоенность друг друга".

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна поддерживает все усилия по восстановлению мира в Украине. Глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что скоро удастся достичь справедливого соглашения.

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