США не дали гарантий присутствия своих войск в странах Балтии, но обещали заблаговременно предупредить об уходе – Bloomberg

Эстония не получила никаких гарантий от министра обороны Соединенных Штатов Пита Гегсета относительно сохранения численности контингента США на восточном фланге НАТО. Однако американский министр уверяет, что в любом случае США заблаговременно предупредят страны Балтии о любом решении этого вопроса.

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Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который на прошлой неделе вместе со своими коллегами из стран Балтии посетил Вашингтон. По словам эстонца, в США ему сказали, что обсуждение указанного вопроса "будет предусматривать лидерство НАТО".

Что сказали эстонцам

"Было взято на себя обязательство, что решение не будет принято таким образом, чтобы оно стало неожиданностью для Европы. Это будет заблаговременно обсуждено", – цитирует Bloomberg слова Певкура.

Эстонский чиновник подчеркнул: он и его коллеги из Латвии и Литвы четко дали понять американским коллегам, что "мощное военное присутствие на восточной границе Альянса имеет решающее значение для сдерживания любых потенциальных агрессивных действий со стороны Москвы".

"Наше послание Пентагону было четким: вам нужно быть там, где есть угроза, и союзникам мудро держаться вместе и держать главную дверь НАТО закрытой", – сказал Певкур.

В свою очередь Пит Гегсет ответил представителям стран Балтии, "что не хочет делать никаких прогнозов".

Что сообщили другим странам Балтии

Слова эстонца и ответ американца подтвердила министр обороны Литвы Довиле Шакалене. По ее словам, в Вильнюсе также получил только одну гарантию – гарантию того, что "не будет никаких поспешных решений".

Сейчас США удерживают примерно две тысячи своих военных в странах Балтии. Это число – с учетом усиления контингента, которое было проведено сразу после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Почему это важно

Европейские лидеры уже неоднократно выражали обеспокоенность по поводу сокращения численности американских войск в Европе, о чем также неоднократно говорил президент США Дональд Трамп. Пересмотр численности американского контингента в Европе будет начат осенью, а пока США имеют около 80 тысяч своих военнослужащих на европейском континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Вашингтон вместе с коллегами из Латвии и Литвы еще 26 июля. Отмечалось, что основной темой переговоров станет "усиление трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности".

Однако указанное "усиление", учитывая вышеприведенные слова, не состоялось.

А тем временем, напомним, страна-агрессор Россия усилила свои системы радиоэлектронной борьбы вблизи границы с Эстонией. В частности, российская армия разместила дополнительное оборудование РЭБов для глушения сигналов в районе Кингисеппа.

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