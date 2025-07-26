Министры обороны стран Балтии встретились с Хегсетом в Вашингтоне: о чем говорили

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур находится с визитом в Вашингтоне вместе с коллегами из Латвии и Литвы. В Пентагоне они провели первую официальную встречу с министром обороны США Питом Хегсетом.

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Основная тема переговоров – усиление трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности. Об этом сообщает err.ee.

Пит Хегсет заявил, что несмотря на широкую глобальную нагрузку, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, США остаются преданными безопасности Европы. Он подчеркнул важность ответственного подхода европейских союзников к оборонным расходам.

"У Соединенных Штатов много обязанностей по всему миру, включая защиту нашей страны и предотвращение войны в Индо-Тихоокеанском регионе. Именно поэтому лидерство Европы в защите вашего континента важно как никогда. Ваши усилия по инвестированию в новые военные возможности имеют решающее значение для предотвращения нападений и повышения боеспособности. С этой трибуны, из этого здания я хочу отметить ваше лидерство, как я уже говорил на встрече, в достижении цели пять процентов расходов на оборону, не по годам, а для всех вас до 2026 года", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона подтвердил преданность США Североатлантическому альянсу и поблагодарил за активное участие стран Балтии в международных учениях.

"Мы рады, что развернутые американские системы HIMARS уже помогают подготовить ваши войска к эффективному использованию собственных установок в будущем", – отметил Хегсет.

По словам Певкура, сейчас в сотрудничестве с НАТО пересматривается присутствие американских войск в Европе.

"Дело в том, что европейские страны должны делать больше. В Гааге было достигнуто соглашение, что расходы НАТО на оборону достигнут пяти процентов. Что касается дислокации американских войск в мире, то она сейчас пересматривается. Министр обороны Хегсет подтвердил, что это не станет сюрпризом для Европы, что однажды утром мы проснемся, и Соединенные Штаты скажут, что такой будет дислокация их войск в Европе. Это делается совместно с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе и штаб-квартирой НАТО. Более точные цифры можно будет увидеть осенью. Мы не будем двигаться в этом направлении слишком быстро", – сказал Певкур.

Певкур подчеркнул, что внимание США все больше направлено на Индо-Тихоокеанский регион, поэтому европейским странам следует готовиться к большей самостоятельности в вопросах безопасности.

"Мы отметили: для эффективного сдерживания России нужна совместная ответственность и тесная координация. И чтобы это сдерживание было эффективным, мы должны смотреть в одну сторону — туда, где наибольшая угроза", – заявил Певкур.

Напомним, США передвинули Швейцарию и поставили Германию первой в очереди на получение комплексов Patriot, чтобы Берлин отправил Киеву две собственные системы ПВО и ПРО. Вероятно, в течение следующей недели будут заключены новые соглашения между Соединенными Штатами и их союзниками о высвобождении для Украины дополнительного вооружения.

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