США и Иран провели новый раунд ядерных переговоров в Риме: что известно о результатах

Соединенные Штаты и Иран провели очередной этап переговоров по ядерной программе Тегерана. Встреча состоялась в Риме, неизменным посредником был Оман.

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Об этом сообщило Иранское новостное агентство ISNA, ссылаясь на информацию МИД страны. Отмечается, что переговоры прошли на уровне технических комитетов в профессиональной и спокойной атмосфере.

Иранскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи. А представителем США на переговорах выступает специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Министр иностранных дел страны-посредника Омана Бадр бин Хамад аль Бусаиди прокомментировал переговоры в соцсети X. Он отметил, что переговоры принесли "определенный прогресс, хотя и без окончательных договоренностей".

"Надеемся, что остальные вопросы будут урегулированы в ближайшие дни, чтобы мы смогли продвинуться к общей цели - заключению устойчивого и достойного соглашения", – написал министр МИД Омана.

Отметим, что предыдущие попытки достичь согласия завершились безрезультатно. Переговоры зашли в тупик, поскольку основная проблема в достижении соглашения остается неизменной: Иран настаивает на том, что должен сам хранить уже обогащенные радиоактивные элементы, а США требуют передать все такие элементы на хранение "третьим странам", при этом первой предлагается страна-агрессор Россия.

Напомним, что Иран согласился вести переговоры о некоторых ограничениях на свою ядерную работу в обмен на снятие санкций. Но в Тегеране заявили, что прекращение программы обогащения урана или отказ от его запасов относятся к "красным линиям".

Кроме того, Иран требует гарантий со стороны США, что президент Дональд Трамп больше не выйдет из ядерной сделки, как это произошло в 2018 году при первой его каденции.

Как сообщал OBOZ.UA:

В апреле делегации Тегерана и Вашингтона провели три раунда непрямых переговоров по ядерной программе Ирана. Последний раз они встречались 26 апреля в Маскате. Посредником выступал Оман. Была достигнута договоренность провести дополнительные переговоры и, возможно, "провести еще одну встречу на высоком уровне".

Однако четвертый раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, который был запланирован на 3 мая, не состоялся. В Омане, который вновь выступил посредником, заявили, что встречу перенесли из-за "логистических причин".

После этого состоялся ряд заявлений с обеих сторон.

Так, Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Ираном, заявил, что иранская сторона согласилась с требованиями США и заверила, что не стремится разрабатывать ядерное оружие. При этом Уиткофф подчеркнул, что Иран должен демонтировать свои обогатительные установки. По его словам, программа обогащения урана "никогда больше не может существовать в Иране", и это является "красной линией" США.

На следующий день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если целью Соединенных Штатов является лишение Ирана его "ядерных прав", то Тегеран никогда не согласится на это условие.

После этого президент США Дональд Трамп назвал Иран "самой деструктивной силой" на Ближнем Востоке и обвинил его в нестабильности в регионе. Трамп заявил, что США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие.

Однако, несмотря на все заявления и раунды переговоров никаких конкретных договоренностей пока достигнуто не было.

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