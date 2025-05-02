Новый раунд ядерных переговоров между Ираном и США не состоится по плану: в чем причина

Четвертый раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Ираном относительно иранской ядерной программы, который был запланировал на субботу, 3 мая, не состоится. В Омане, который выступил посредником, заявили, что переносят встречу.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад Аль Бусаиди в четверг, 1 мая, на своей странице в социальной сети Х. По его словам, дело в "логистических причинах".

"По логистическим причинам мы переносим встречу США – Иран, предварительно запланированную на субботу 3 мая. Новые даты будут объявлены после взаимного согласования", – написал глава МИД Омана.

Напомним, что ранее корреспондент издания Axios Барак Равид с ссылкой на источники заявил, что запланированный на 3 мая очередной раунд американо-иранских консультаций по ядерной программе может быть отложен на следующую неделю.

"Четвертый раунд переговоров США и Ирана, который, по словам Омана, состоится в Риме в эту субботу, скорее всего, будет отложен на следующую неделю, сообщили мне три источника", – написал он в X.

Встреча представителей Ирана со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), которая также была запланирована на 3 мая, тоже может не состояться, добавил Равид.

Напомним, что в апреле делегации Тегерана и Вашингтона провели три раунда непрямых переговоров по ядерной программе Ирана. Последний раз они встречались 26 апреля в Маскате.

Тогда была достигнута договоренность провести дополнительные переговоры и, возможно, "провести еще одну встречу на высоком уровне", причем уже в следующие выходные.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран сообщил США о своей готовности принять некоторые ограничения на обогащение урана, призванные затруднить разработку атомной бомбы. В то же время Тегеран хочет гарантий того, что президент Дональд Трамп больше не выйдет из ядерного соглашения.

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