Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия, - Виткофф

Иран заверил США, что не стремится разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил старший советник и помощник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Ираном.

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По его словам, иранская сторона согласилась с требованиями США. Об этом Уиткофф заявил в интервью Breitbart News.

"Мы выразили свою позицию. Иранцы не могут иметь бомбу. Они в ответ заявили, что не хотят ее иметь", – сказал Уиткофф.

Он отметил, что ради целей этих переговоров США готовы поверить, что Иран действительно не намерен разрабатывать ядерное оружие.

Однако он считает, что если это действительно так, то Иран должен демонтировать свои обогатительные установки.

Спецпредставитель Трампа отметил, что программа обогащения урана "никогда больше не может существовать в Иране".

"Это наша красная линия. Никакого обогащения. Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан –- это три их объекта по обогащению урана – должны быть демонтированы", – подчеркнул Уиткофф.

Он добавил, что Иран может продолжать свою гражданскую ядерную программу, если он этого желает, но только в рамках мирного использования.

"Они сказали, что хотят использовать ядерную энергию только в гражданских целях. Во всем мире существует множество гражданских ядерных программ, и они работают без возможности обогащения. Им не нужны мощности по обогащению, чтобы управлять гражданской программой", – подчеркнул Уиткофф.

Он добавил, что, по его мнению, было бы "глупо" для иранцев "испытывать президента Трампа". По словам Уиткофф, у Ирана нет другого выбора, кроме как принять условия США по соглашению о денуклеаризации.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля, состоялась третья встреча главных переговорщиков Ирана и США, по новой ядерной сделки. Дискуссии были организованы в Маскате, посредником вновь выступал Оман. Была достигнута договоренность провести дополнительные переговоры и, возможно, "провести еще одну встречу на высоком уровне".

Однако четвертый раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, который был запланирован на субботу, 3 мая, не состоялся. В Омане, который выступил посредником, заявили, что встречу перенесли по "логистическим причинам".

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