'Тегеран должен сделать выбор': Трамп заявил, что США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп назвал Иран "наиболее деструктивной силой" на Ближнем Востоке и обвинив его в нестабильности в регионе. Политик предупредил, что Штаты никогда не позволят Тегерану получить ядерное оружие.

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Об этом сообщает Reuters. Соответствующее заявление Трамп сделал во вторник, 13 мая, во время Саудовско-американского инвестиционного форума в Эр-Рияде.

Американский лидер сказал, что у Ирана есть выбор между продолжением своего "хаоса и террора" или избранием пути к миру. Трамп заявил, что он готов заключить новое соглашение с Исламской Республикой, но только если ее лидеры изменят курс.

"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь (символ мира – Ред.), у нас не будет другого выбора, кроме как оказать массированное максимальное давление", – сказал он.

Трамп отметил, что его предложение касательно сделки не будет длиться вечно.

Как сообщал OBOZ.UA, старший советник и помощник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Ираном, заявил, что Тегеран не стремится разрабатывать ядерное оружие и заверил в этом США. По его словам, иранская сторона согласилась с требованиями Штатов.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что программа обогащения урана "никогда больше не может существовать в Иране". Он добавил, что Иран может продолжать свою гражданскую ядерную программу, если он этого желает, но только в рамках мирного использования.

На следующий день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если целью Соединенных Штатов является лишение Ирана его "ядерных прав", то Тегеран никогда не согласится на это условие.

"Иран продолжает добросовестно вести переговоры, и если целью этих переговоров является обеспечение неприобретения ядерного оружия, то сделка возможна. Однако, если целью является ограничение ядерных прав Ирана, то Иран никогда не отступит от своих прав", – сказал он.

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