Иран и США начали новый раунд ядерных переговоров

В субботу, 26 апреля, началась встреча главных переговорщиков Ирана и США, которые стремятся выработать новую ядерную сделку. Дискуссии организованы в Маскате, посредником выступает Оман.

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Ожидается, что глава иранского МИД Аббас Аракчи проведет косвенные переговоры со спецпредставителем американского президента на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Их предыдущий разговор состоялся неделю назад в Риме, передает Reuters.

Субботние переговоры должны стартовать на уровне экспертов. Они начнут разрабатывать рамки потенциальных договоренностей, после чего в непрямой разговор вступят Аракчи и Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, выразил уверенность в заключении соглашения, которое заблокирует путь Ирана к созданию ядерного оружия.

"Я думаю, мы заключим сделку с Ираном", – сказал он, но в очередной раз пригрозил военными действиями, если дипломатия потерпит неудачу.

Госсекретарь Марко Рубио сообщал на этой неделе, что Тегерану придется полностью прекратить обогащение урана и импортировать весь уже обогащенный уран, необходимый для работы единственной функционирующей в стране атомной электростанции в Бушере.

По словам иранских официальных лиц, Тегеран готов вести переговоры о некоторых ограничениях на свою ядерную работу в обмен на снятие санкций, но прекращение его программы обогащения или отказ от его запасов входят в число "красных линий".

Как ранее писал OBOZ.UA, в день переговоров в иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас произошел мощный взрыв. Полностью разрушено административное здание; пострадали по меньшей мере 516 человек.

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