'Собираем факты и доказательства': Зеленский сказал, что будет в случае нарушения Россией условий прекращения огня. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нарушения Россией условий прекращения огня Украина предоставит США все необходимые доказательства.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции 25 марта. После переговоров в Саудовской Аравии стороны договорились о 30-дневном прекращении огня, включающем запрет на обстрелы энергетической инфраструктуры и атак на море. В то же время, в совместных заявлениях не были прописаны четкие последствия для России в случае нарушения договоренностей.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет фиксировать все нарушения и передавать их администрации США.

"На сегодняшний день мы имеем такой ответ [от США], что: если мы видим, что кто-то нарушает, мы считаем, что мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, что российская сторона нарушала это", – сказал он.

По его словам, президент США Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы заставить Кремль соблюдать договоренности.

Украина и США будут совместно следить за соблюдением режима тишины. Кроме того, на переговорах была обсуждена возможность привлечения Турции и Саудовской Аравии.

"Суть договоренности по мониторингу в том, что мониторинг осуществляет американская сторона и не только. Мы понимаем, что де-факто у нас есть договоренность с американской стороной. И пункт так сформулирован, что мы не против, все не против, все не против привлечения третьих сторон", – добавил Зеленский.

Напомним, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам перечень объектов инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что вопрос украинских атомных электростанций (АЭС) рассматривается в новом соглашении с США о редкоземельных металлах. По его словам, это исключительно видение американской стороны, которое еще предстоит тщательно изучить.

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