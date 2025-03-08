Трамп пригрозил Канаде ввести новые пошлины 'уже сегодня': о какой продукции идет речь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, 7 марта, что "уже сегодня" готов ввести новые тарифы на канадские пиломатериалы и молочные продукты. Это произошло на следующий день после того, как лидер США подписал распоряжение об отсрочке пошлин до 2 апреля на товары из Мексики и Канады.

Видео дня

Такое заявление Трамп сделал во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN

Дональд Трампа сказал, что якобы Канада "обдирает" США 250-процентным тарифом на лесоматериалы и молочную продукцию. По его словам, Вашингтон ответит "взаимностью" Оттаве.

"Канада годами обдирала нас тарифами на лесоматериалы и молочные продукты – 250%, никто никогда об этом не говорит, 250% тариф. Мы ответим им таким же тарифом, если они не снизят его – и это означает взаимность. И мы можем сделать это уже сегодня, или подождать до понедельника или вторника", – заявил Трамп.

Он также посетовал на то, что "почти все страны мира" обворовывают Соединенные Штаты. Американский президент намекнул, что может расширить тарифы на других партнеров, если не увидит изменений в их торговой политике.

"Это было очень несправедливо по отношению к нашей стране – с экономической точки зрения, с финансовой точки зрения и с точки зрения торговли. Нас обокрали почти все страны мира", – заявили Дональд Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады. Новые тарифы вступили в силу во вторник, 4 марта.

В ответ на американские пошлины Канада ввела аналогичные 25-процентные тарифы. Кроме того, канадская провинция Онтарио отказалась от сотрудничества с компаниями из США и пригрозила вообще выключить американцам свет.

Как сообщал OBOZ.UA, фондовый рынок США отреагировал обвалом на введение президентом Дональдом Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая. Американские акции потеряли 3,4 триллиона долларов. Инвесторы начали массово распродавать активы из-за опасений по поводу таможенной политики Трампа.

И уже в четверг, 6 марта, Трамп отложил почти на месяц введение пошлин на все продукты из Мексики и Канады, на которые распространяется Соглашение о свободной торговле USMCA, что является существенным ослаблением его экономического плана, всколыхнувшего рынки, предприятия и потребителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!