'Справедливый мир не разрушить запугиваниями или силой': генсек Совета Европы осудил атаку РФ по Киеву

В Совете Европы отреагировали на массированную атаку РФ на Киев в ночь с 23 на 24 мая, которая унесла жизни двух человек и вызвала много разрушений. Там отметили, что последние масштабные удары России по украинской столице свидетельствуют об очередном серьезном обострении войны.

Видео дня

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе написал в соцсети Х. Он заявил, что сообщения о применении ракеты "Орешник" указывают на дальнейшее развитие событий, что вызывает глубокое беспокойство.

"Хотя сегодня мир может казаться отдаленной перспективой, украинцы должны знать, что перспективу справедливого мира нельзя разрушить запугиваниями или силой", – отметил Берсе.

Генсек добавил, что устойчивый мир не может основываться на безнаказанности. Ответственность за содеянное должно быть неотъемлемой частью любого будущего урегулирования.

"В этом контексте недавнее решение о Специальном трибунале Совета Европы по вопросам преступления агрессии, которое поддержали 36 стран и ЕС, является чрезвычайно важным шагом", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Враг атаковал город дронами-камикадзе и различными типами ракет. Известно о по меньшей мере 86 пострадавших и двух погибших – россияне убили женщин в возрасте 44 и 86 лет.

Последствия атаки – пожары и разрушения – зафиксированы во всех районах столицы. В частности, в результате атаки РФ уничтожен музей Чернобыля, рынок и ТРЦ на Лукьяновке, а также повреждено здание МИД. Последний архитектурный памятник пострадал впервые со времен Второй мировой войны.

В связи с этим обстрелом Украина настаивает на срочном заседании Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!