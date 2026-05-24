В Киеве в результате удара РФ поврежден Национальный музей 'Чернобыль'. Фото и видео

Из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, получил повреждения Национальный музей "Чернобыль". На месте вражеской атаки вспыхнул пожар.

Об этом в соцсетях сообщил член общественного совета по управлению зоной отчуждения и директор "Чернобыль Тур" Ярослав Емельяненко. По его словам, в результате удара в домах рядом с музеем повреждены окна.

"Уничтожен Национальный музей "Чернобыль". Памятник архитектуры. Ощущения такие же, как когда русня уничтожила все наши мощности в Чернобыльской зоне в 22 году. Тяжело, но главное, что все живы. В соседних домах повылетали окна", – говорится в заметке директора "Чернобыль Тур".

Российский обстрел Киева 24 мая

В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Киев, выпустив по меньшей мере восемь ракет "Искандер" и дроны. По состоянию на 09:40 известно, что из-за атаки погибли две женщины 44 и 86 лет, еще 56 человек получили ранения. Часть травмированных госпитализировали, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Из-за обстрела повреждены жилые дома, школы, бизнес-центр, рынок, торговый центр, СТО, складские помещения и автомобили. В отдельных районах возникли масштабные пожары, спасатели эвакуировали жителей из домов.

Наибольшим разрушениям подверглись Шевченковский, Оболонский, Дарницкий и Соломенский районы. В Шевченковском районе частично разрушился подъезд многоэтажки, также зафиксировано попадание в бизнес-центр и рынок. На Оболони горели жилые дома и строительный гипермаркет.

Повреждения получила и транспортная инфраструктура: станцию метро "Лукьяновская" временно закрыли.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая Украина находилась под очередной российской комбинированной атакой. По состоянию на сейчас в воздухе находится несколько десятков вражеских дронов-камикадзе, еще десять ракет было запущено по украинской столице.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая, российская оккупационная армия нанесла удары по Балаклее Харьковской области. Вследствие вражеских обстрелов уничтожено культовое здание – храм.

