В Совете Европы приняли решение о запуске спецтрибунала для Путина: что это значит

В Совете Европы официально одобрили решение о запуске специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это решение стало одним из ключевых шагов на пути к привлечению к ответственности высшего руководства России.

Видео дня

В Киеве отмечают, что речь идет об историческом моменте для международного правосудия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Комитета министров Совета Европы.

"Сегодня – исторический день. Мы творим историю. Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны", – сказал он.

Он подчеркнул, что решение не является абстрактным, ведь оно принимается на фоне ежедневных трагедий. В частности, накануне российский удар по Киеву унес жизни 24 человек, среди которых были дети, и именно такие события, по словам министра, подчеркивают необходимость неотвратимости наказания.

Сибига отметил, что соглашение о создании трибунала уже поддержали 37 государств с разных континентов. Это, по его словам, означает, что процесс стал необратимым и трибунал переходит из политической плоскости в правовую реальность. Он также обратил внимание на беспрецедентную скорость принятия решений в сфере международного уголовного права – от политической договоренности во Львове до практической имплементации прошел всего год.

Отдельно министр акцентировал, что ответственность за преступление агрессии должна стать фундаментом для восстановления доверия и справедливости в мире. Речь идет не только об оценке прошлого, но и о формировании будущего, в котором подобные преступления не остаются безнаказанными.

По словам Сибиги, в круг лиц, которые могут предстать перед трибуналом, входит высшее политическое и военное руководство России, включая Владимира Путина, а также других ключевых фигур российской власти.

"Путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему в этом. Он войдет в историю. Как преступник. И не он один. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу", – подчеркнул глава МИД.

Он также подчеркнул, что создание трибунала является лишь первым этапом. В дальнейшем предусмотрено развертывание полноценной инфраструктуры правосудия, в частности запуск реестра убытков и компенсационной комиссии, а также формирование органов, которые непосредственно будут обеспечивать работу суда.

"Однако сегодня – не конец. Это только начало. Стран-участниц станет больше. Появятся помещения в Гааге. Заработает первый комитет. И будут приговоры. Это нужно Украине. Это нужно Европе. И этот Трибунал нужен даже самой России", - сказал он.

В итоге украинский министр отметил, что вопрос ответственности не может быть предметом компромиссов, ведь справедливость является ключевым условием достижения длительного мира как для Украины, так и для всей Европы.

"Я благодарю всех вас за то, что этот день стал реальностью. Ценю каждого, кто присутствует здесь. Отдельная благодарность Молдове и тебе, дорогой Михаю, за ваше огромное гостеприимство и успешное председательство. И я особенно благодарю Генерального секретаря Алена Берсе. Этот день не наступил бы без его лидерства и смелости. Спасибо, и давайте продолжим нашу работу. Спасибо всем вам", – резюмировал Сибига.

Что предшествовало

25 июня прошлого года в Страсбурге президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Со стороны Европы документ подписал генсек Совета Европы Ален Берсе, с которым украинский президент перед этим провел встречу.

Зеленский заявил, что это соглашение и этот трибунал дают нам реальный шанс добиться правосудия для преступления агрессии, даже если международные институты не имеют инструментов для этого.

15 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения. Специальный трибунал будет иметь полномочия выдвигать обвинения против высшего руководства РФ – в частности, президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Однако вынесение приговора и заочное осуждение возможны только после того, как они потеряют свои государственные должности.

Россия отреагировала на соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. В Москве ожидаемо заявили, что не будут признавать юрисдикции этого Спецтрибунала.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственная дума РФ приняла закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующее решение было единогласно принято 17 сентября на пленарном заседании нижней палаты парламента, решение поддержали 399 "народных избранников" страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!