Впервые со времен Второй мировой: в Киеве под удар РФ попала уникальная постройка 1939 года

В Киеве российский обстрел повредил здание Министерства иностранных дел Украины, построенное в 1939 году. Архитектурный памятник пострадал впервые со времен Второй мировой войны.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что из-за взрывов поблизости, в здании выбило окна. Несмотря на повреждения, украинские дипломаты продолжают работу.

"Здание МИД Украины получило незначительные повреждения в результате взрывов поблизости. Эта уникальная архитектурная достопримечательность, возведенная Иосифом Лангбардом в 1939 году, была повреждена впервые со времен Второй мировой войны", – говорится в заметке дипломата.

Сибига подчеркнул, что удары по исторической части столицы – очередное доказательство российского варварства.

"Российские удары были направлены на исторический район – самое сердце древней Руси. Это еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации", – подчеркнул министр.

Напомним, Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

Также OBOZ.UA сообщал, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, уничтожен Национальный музей "Чернобыль". В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года.

