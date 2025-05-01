Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц и его заместитель покинут свои должности в Белом доме – CBS

В Белом доме уже неоднократно заявляли, что дело по скандалу с чатом в Signal, к которому ошибочно добавили журналиста, закрыто. Впрочем, снова есть информация о том, что советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, который взял на себя ответственность за инцидент, снова грозит увольнение.

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Об этом пишет CBS. Журналисты ссылаются на несколько источников из окружения Дональда Трампа. Отмечается, что кроме Майка Уолтца, с должности уйдет и его заместитель Алекс Вонг.

Ожидается, что объявление об отставке возможно уже в четверг, 1 мая. По словам издания, Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии. Первым об отставке сообщил журналист Марк Халперин.

Один источник, знакомый с ситуацией в Совете национальной безопасности, сообщил, что президент Трамп считает, что с момента инцидента с Signal прошло достаточно времени, чтобы отставки Уолтца и Вонга можно было бы рассматривать как часть реорганизации, а не связанную с этим скандалом. Журналисты добавляют, что Трамп затруднялся освобождать Уолтца, считая, что это может быть расценено как подвержение внешнему давлению.

Стоит отметить, что некоторые издания пишут о том, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и его заместитель уже уволен. Кроме того, как пишет Politico, спецпосланник Трампа Виткофф является главным кандидатом на должность советника президента по нацбезопасности вместо Волтца.

Что предшествовало

В марте Уолтц попал под пристальное внимание после того, как добавил в секретный чат в Signal Джеффри Голдберга из The Atlantic, раскрыв обсуждение с чиновниками национальной безопасности планов военного удара по целям хуситов в Йемене.

Журналист опубликовал свою версию, сначала не разглашая оперативные детали, но после того, как министр обороны Пит Гегсет, директор национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф отрицали, что в чате была распространена какая-либо секретная информация, Голдберг также опубликовал эту информацию, включая время ударов и использования.

После того, как Уолтц за закрытой дверью признал вероятность сообщения, чиновники Белого дома обсуждали, стоит ли ему уходить в отставку, но Трамп не просил его уйти в отставку. Более публично президент США выразил свою поддержку Уолтцу, назвав его "хорошим человеком, усвоившим урок".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, однако администрация Трампа уменьшила важность текстовых сообщений, которые увидел Голдберг.

– После скандала Пит Гегсет не только оправдывался "незначимостью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

– Майк Уолтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главред The Atlantic чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

– 30 марта президент США Дональд Трамп заверил, что не планирует "увольнять людей" из-за утечки информации о планах его администрации по авиаудару по хуситам в Йемене, связанный с зашифрованным мессенджером Signal. Он подчеркнул, что не принимает решений под давлением медиа и не позволяет "охоте на ведьм" влиять на свою команду.

– 31 марта в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом Signal, в который ошибочно добавили журналиста, закрыто. Майку Уолтцу, взявшему на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

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