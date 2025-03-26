'Худший из журналистов': Волтц прокомментировал скандал с утечкой данных и набросился на главного редактора The Atlantic

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации из группового чата американских чиновников в Signal, где они обсуждали будущие удары по йеменским хуситам. В то же время он набросился на главного редактора The Atlantic Джеффа Голдберга, получившего приглашение в этот чат от самого Уолтца.

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Чиновник назвал Голдберга "худшим подонком среди журналистов" с "ужасной репутацией" и озвучил ключевую претензию: главред The Atlantic якобы "ненавидит президента" Дональда Трампа. Об этом Уолтц заявил в эфире протрамповского телеканала Fox News.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности заявил, что берет на себя ответственность за утечку данных из закрытого чата в незащищенном мессенджере, где американские чиновники обсуждали удары по объектам хуситов в Йемене.

"Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Это стыдно. Мы собираемся докопаться до сути", – сказал он.

В то же время, судя по словам Уолтца, проблемы в том, что столь чувствительные вопросы обсуждались в непредназначенном для этого канале, он не видит. Не смущает советника и то, что, по словам критиков действующей администрации Белого дома, обсуждение деталей атаки объектов хуситов стало серьезным нарушением национальной безопасности США.

Вместо этого Уолтц очень проникся "ужасной репутацией" журналиста, которого сам же случайно пригласил в закрытый чат и который публично указал на этот прокол представителей высшего руководства США.

"Я могу сказать вам на 100%, что я не знаю этого парня (главного редактора The Atlantic Джеффа Голдберга. – Ред.). Я знаю его по его ужасной репутации, и он действительно самый низкий подонок среди журналистов. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента, но я не пишу ему сообщения. Его не было в телефоне. И мы собираемся выяснить, как это произошло", — заявил Уолтц, ранее уже нападавший публично на Голдберга.

Свой собственный прокол советник по нацбезопасности принялся объяснять запутанными теориями заговора.

"Я не сторонник теорий заговоров, но из всех других людей каким-то образом именно этот парень, который солгал о президенте, который солгал семьям Gold Star, солгал их адвокатам и пошел на российскую мистификацию, приложил все усилия, чтобы солгать и очернить президента Соединенных Штатов, — и именно он каким-то образом связывается с кем-то, а потом попадает в эту группу...Конечно, я не видел этого неудачника в группе. Он выглядел как кто-то другой. Теперь мы пытаемся выяснить, сделал ли он это намеренно, или это произошло другим техническим способом", – заявил Уолтц.

Также советник по нацбезопасности выдал, что извлек "ценные уроки" по истории с утечкой информации из закрытого чата. Самый главный из них, судя по заявлению Уолтца, состоит в том, что следует бороться с критикой Трампа.

"Урок номер один состоит в том, что у вас есть журналисты, которые снискали славу и богатство, пытаясь разгромить этого президента. Итак, мы должны усилиться. Мы усиливаемся, и у нас есть одни из лучших технологических умов, которые смотрят, как это произошло", – отметил он.

В издании The Atlantic на нападки представителей окружения Трампа ответили заявлением, что "попытки дискредитировать Atlantic, нашего редактора и наши репортажи являются результатом очевидной игры избранных должностных лиц и других лиц во власти, которые враждебно относятся к журналистам и правам Первой поправки всех американцев".

Главред The Atlantic в статье, опубликованной 24 марта, рассказал о том, как 11 марта получил приглашение присоединиться к чату под названием "Houthi PC Small Group" в мессенджере Signal от контакта по имени Майк Уолтц. Сначала журналист решил, что стал мишенью розыгрыша, однако приглашение принял.

В течение нескольких дней он был свидетелем обсуждений участниками чата, среди которых были Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, деталей запланированных ударов по объектам. В том, что чат и обсуждение настоящие, Голдберг убедился после того, как детали обсуждаемого плана были воплощены в жизнь.

После скандала, вызванного статьей Голдберга, стали появляться сообщения о возможном увольнении Уолтца. Точку в них поставил сам Трамп, заявивший, что Уолтц "делает все возможное" и оснований для его увольнения нет. Также президент США пренебрежительно высказался об издании, указавшем на проблему.

"Я ничего об этом (издании. – Ред.) не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. Для меня это журнал, прекращающий работу. Я думаю, что это не очень хороший журнал, но я ничего о нем не знаю", – заявил он.

Инцидент Трамп назвал "ошибкой", подчеркнул, что "Уолтц усвоил урок и он хороший человек" и заявил, что в сообщениях, которыми обменивались участники чата, не было "ничего важного".

Этот же тезис в другой форме повторила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она заявила, что "никаких "военных планов" не обсуждалось" в групповом чате и что "никакие секретные материалы не были отправлены"

"Как заявил Совет национальной безопасности, Белый дом изучает, как номер Голдберга был ненамеренно добавлен в чат. Благодаря сильному и решительному руководству президента Трампа и всех в группе удары хуситов были успешными и эффективными. Террористы были убиты, и это самое важное для президента Трампа", – добавила она.

Напомним, ранее с оскорблениями на главреда The Atlantic набросился глава Пентагона Пит Гегсет, который и распространял информацию, которая может быть защищена грифом секретности. Он отрицает, что в чате обсуждали удары по Йемену и уверяет, что "никто не отправлял сообщения с планами войны".

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