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Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста

Дарья Дурова
Новости политики
4 минуты
1,4 т.
Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста

Администрация президента США преуменьшила важность текстовых сообщений, к которым случайно получил доступ главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в секретном чате Signal. Поэтому издание опубликовало некоторые военные планы Вашингтона, в частности об атаке на йеменских хуситов 15 марта.

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Новая статья The Atlantic опровергает комментарии команды Дональда Трампа. Скриншоты доказывают: за два часа до этой атаки американские чиновники расписывали в мессенджере детальную информацию, какие самолеты и когда будут запускать ракеты.

Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста

"ОБНОВЛЕНИЕ КОМАНДЫ... теперь погода благоприятная. Только что подтверждено Центркомом (Центральным командованием США. – Ред.), что мы готовы к запуску миссии", – говорится в тексте.

Далее план уточняется:" 1215et: ЗАПУСК F-18 (первый ударный пакет). 1345: Начинается окно первого удара F-18 "по срабатыванию триггера" (целевой террорист находится в известном ему местоположении, поэтому должен быть вовремя – также запускаются ударные беспилотники (MQ-9)".

Соответствующее сообщение министр обороны США Пит Хегсет отправил в группу, включавшую неизвестный ему номер телефона, в 11:44 утра 15 марта. Это было за 31 минуту до запуска первых американских военных самолетов и за два часа и одну минуту до начала предполагаемых попаданий по целям.

"Если бы это сообщение получил кто-то, враждебно относящийся к американским интересам, – либо кто-то просто нескромный и имеющий доступ к социальным сетям, – у хуситов было бы время подготовиться к тому, что должно было стать внезапной атакой на их опорные пункты. Последствия для американских пилотов могли быть катастрофическими", – подчеркнули журналисты.

Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста

После этого советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отправил в чат следующий текст, содержащий разведданные в реальном времени об условиях на месте атаки:

"VP. Здание рухнуло. Было несколько положительных опознаний. Пит, Курилла, разведка, потрясающая работа".

Уолц имел в виду Пита Хегсета и генерала Майкла Э. Куриллу, руководителя Центрального командования США. Шесть минут спустя вице-президент переспросил: "Что?"

В 14:00 Уолтц ответил: "Слишком быстро печатаю. Первая цель – их главный ракетчик – мы точно опознали его, когда он входил в здание своей девушки, а теперь оно рухнуло".

Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста

Журналисты подчеркнули, что сперва они намеренно не публиковали эту переписку, но ситуацию изменила реакция Белого дома.

Напомним: в понедельник, 24 марта, вскоре после выхода статьи о масштабном нарушении безопасности администрацией Трампа, репортер спросил министра обороны Хегсета, почему он поделился планами о предстоящих ударах по Йемену в приложении Signal. Тот ответил: "Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны. И это все, что я могу сказать по этому поводу".

Во вторник на слушаниях в Сенате директор национальной разведки Тулси Габбард утверждала, что "в этой группе Signal не было никаких секретных материалов".

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф сказал примерно то же самое: "Мои сообщения, если быть точным, в группе сообщений Signal были полностью допустимы и законны и не содержали секретной информации".

Президент Дональд Трамп, которому также задали вопрос на эту тему, ответил: "Это не секретная информация".

"Заявления Хегсета, Габбард, Рэтклиффа и Трампа – в сочетании с утверждениями многочисленных должностных лиц администрации о том, что мы лжем о содержании текстов Signal – привели нас к мысли, что люди должны увидеть тексты, чтобы сделать собственные выводы", – объяснили свою позицию журналисты.

Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста
Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

– В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки.

– После скандала Хегсет не только оправдывался "незначительностью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

– Уолтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главреда The Atlantic высокопоставленный чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

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