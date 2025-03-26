Секретная информация все-таки была? The Atlantic обнародовал новые скрины из военного чата, куда Волтц случайно добавил журналиста

Администрация президента США преуменьшила важность текстовых сообщений, к которым случайно получил доступ главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в секретном чате Signal. Поэтому издание опубликовало некоторые военные планы Вашингтона, в частности об атаке на йеменских хуситов 15 марта.

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Новая статья The Atlantic опровергает комментарии команды Дональда Трампа. Скриншоты доказывают: за два часа до этой атаки американские чиновники расписывали в мессенджере детальную информацию, какие самолеты и когда будут запускать ракеты.

"ОБНОВЛЕНИЕ КОМАНДЫ... теперь погода благоприятная. Только что подтверждено Центркомом (Центральным командованием США. – Ред.), что мы готовы к запуску миссии", – говорится в тексте.

Далее план уточняется:" 1215et: ЗАПУСК F-18 (первый ударный пакет). 1345: Начинается окно первого удара F-18 "по срабатыванию триггера" (целевой террорист находится в известном ему местоположении, поэтому должен быть вовремя – также запускаются ударные беспилотники (MQ-9)".

Соответствующее сообщение министр обороны США Пит Хегсет отправил в группу, включавшую неизвестный ему номер телефона, в 11:44 утра 15 марта. Это было за 31 минуту до запуска первых американских военных самолетов и за два часа и одну минуту до начала предполагаемых попаданий по целям.

"Если бы это сообщение получил кто-то, враждебно относящийся к американским интересам, – либо кто-то просто нескромный и имеющий доступ к социальным сетям, – у хуситов было бы время подготовиться к тому, что должно было стать внезапной атакой на их опорные пункты. Последствия для американских пилотов могли быть катастрофическими", – подчеркнули журналисты.

После этого советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отправил в чат следующий текст, содержащий разведданные в реальном времени об условиях на месте атаки:

"VP. Здание рухнуло. Было несколько положительных опознаний. Пит, Курилла, разведка, потрясающая работа".

Уолц имел в виду Пита Хегсета и генерала Майкла Э. Куриллу, руководителя Центрального командования США. Шесть минут спустя вице-президент переспросил: "Что?"

В 14:00 Уолтц ответил: "Слишком быстро печатаю. Первая цель – их главный ракетчик – мы точно опознали его, когда он входил в здание своей девушки, а теперь оно рухнуло".

Журналисты подчеркнули, что сперва они намеренно не публиковали эту переписку, но ситуацию изменила реакция Белого дома.

Напомним: в понедельник, 24 марта, вскоре после выхода статьи о масштабном нарушении безопасности администрацией Трампа, репортер спросил министра обороны Хегсета, почему он поделился планами о предстоящих ударах по Йемену в приложении Signal. Тот ответил: "Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны. И это все, что я могу сказать по этому поводу".

Во вторник на слушаниях в Сенате директор национальной разведки Тулси Габбард утверждала, что "в этой группе Signal не было никаких секретных материалов".

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф сказал примерно то же самое: "Мои сообщения, если быть точным, в группе сообщений Signal были полностью допустимы и законны и не содержали секретной информации".

Президент Дональд Трамп, которому также задали вопрос на эту тему, ответил: "Это не секретная информация".

"Заявления Хегсета, Габбард, Рэтклиффа и Трампа – в сочетании с утверждениями многочисленных должностных лиц администрации о том, что мы лжем о содержании текстов Signal – привели нас к мысли, что люди должны увидеть тексты, чтобы сделать собственные выводы", – объяснили свою позицию журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

– В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки.

– После скандала Хегсет не только оправдывался "незначительностью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

– Уолтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главреда The Atlantic высокопоставленный чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

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