'Мы изучаем': в Белом доме подтвердили подлинность секретного чата, к которому случайно присоединили журналиста

В администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили подлинность сообщений между топ-чиновниками о военной операции против хуситов в чате Signal. К чату, где продолжалось обсуждение между вице-президентом Джей Ди Вентом, главой Пентагона Питом Хегсетом, советником по вопросам нацбезопасности Майком Волтцем и другими, случайно подключили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

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Наличие такого чата подтвердил в комментарии CNN представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз. По его словам, сообщения на скриншотах, опубликованных журналистом, вероятно, подлинные.

"Похоже, что это настоящая цепочка сообщений, и мы изучаем, как к нему случайно был добавлен номер. Эта цепочка демонстрирует глубокую и продуманную политическую координацию между высшими должностными лицами", – отметил он.

В то же время представитель сказал, что операция против хуситов прошла успешно, поэтому в результате этого инцидента "не было никаких угроз войскам или национальной безопасности".

Напомним, что главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его случайно добавили в чат в мессенджере Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене. В чате публиковали секретную информацию, в частности о вопросах нацбезопасности и оперативной разведке.

По словам журналиста, за 4 часа до того, как взорвались первые бомбы, он узнал о точном времени запланированной атаки, его целях и пакетах оружия, которые должны были применяться.

В чате было всего 18 человек, в том числе вице-премьер Джей Ди Венс, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник Трампа Стив Виткофф и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, члены Конгресса и сотрудники национальной безопасности США были ошеломлены сообщением о том, что топ-чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали военные планы в групповом чате Signal. Они требуют расследования и немедленных слушаний.

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