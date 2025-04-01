'Дело закрыто': в Белом доме сделали заявление о скандале с чатом в Signal и дальнейшей судьбе Уолтца

В Белом доме заявили, что дело насчет скандала с чатом в Signal, в который по ошибке добавили журналиста, закрыто. Советнику президента США по вопросам национальной безопасности Майку Уолтцу, взявшему на себя ответственность за инцидент, не грозит увольнение.

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Об этом в понедельник, 31 марта, журналистам сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает CNN. Она отметила, что Уолтц продолжает оставаться частью команды Трампа.

"Как президент очень четко дал понять, Майк Уолтц продолжает быть важной частью его команды по национальной безопасности, и это дело здесь, в Белом доме, закрыто", – подчеркнула Ливитт.

По ее словам, Трамп, Уолтц и вся его команда по национальной безопасности работают вместе "очень хорошо": благодаря лидерству этой команды Соединенные Штаты Америки уже стали безопаснее.

Ливитт отметила, что в Белом доме сделали шаги, чтобы гарантировать, что нечто подобное больше никогда не повторится. "И мы двигаемся вперед", – сказала пресс-секретарь.

Напомним: СМИ писали о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предлагал Дональду Трампу уволить Майка Уолтца. Чиновник вместе с руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и главой офиса персонала президента Серджио Гор провели закрытую встречу, на которой обсудили сложившуюся ситуацию.

Однако Трамп заверил, что не планирует "увольнять людей" из-за утечки информации о планах его администрации касательно авиаудара по хуситам в Йемене, связанный с зашифрованным мессенджером Signal. Это касалось как Уолтца, так и министра обороны США Пита Хегсета.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также обсуждал в Signal урегулирование войны в Украине. Похоже, что подобный чат был не один.

В них обсуждали не только урегулирование войны России против Украины, но и военные операции, утверждают источники The Wall Street Journal.

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