'Никто не отправлял сообщения с планами войны': в Пентагоне отрицают, что в чате с главредом The Atlantic обсуждали удары по Йемену

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг заявление главного редактора The Atlantic, которого случайно добавили в групповую часть представителей действующей администрации Дональда Трампа. По словам министра обороны США, в мессенджере Signal якобы никто не обсуждал военные планы по ударам по йеменским хуситам.

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Главред The Atlantic, рассказавший об эпичном провале американских топ-чиновников, Хегсет обозвал "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций". Об этом пишет издание The Hill.

Хегсет в понедельник, 24 марта, заявил журналистам, что "никто не посылал текстовые сообщения о военных планах" в групповом чате в мессенджере Signal. С опровержением он выступил после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его ошибочно добавили в этот чат. В мессенджере, по словам Голдберга, представители администрации Трампа обсуждали планы ударов по объектам хуситов в Йемене.

"Никто не писал текстовых сообщений о военных планах, и это все, что я должен об этом сказать", — заявил Хегсет в ответ на вопросы журналистов по статье The Atlantic об утечке данных по ударам по хуситам в Йемене.

Также Хегсет назвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций" и обвинил главреда The Atlantic в том, что он "постоянно распространяет фейки" о РФ и "хороших людях с обеих сторон".

"Этот тип торгует мусором. Это его работа. Я бы радостно прокомментировал кампанию против хуситов, потому что наши войска действуют мастерски и смело. Я внимательно слежу за этим с самого начала. Мы исправляем 4 года запущенности до Трампа", – заявил новый глава Пентагона.

The Hill напоминает, что Голдберг получил доступ к групповому чату, в котором принимали участие представители администрации Трампа, такие как Хегсет и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, в котором они рассказывали о планах нападения на хуситов. Главред Atlantic подробно описал свой опыт пребывания в чате в статье, всколыхнувшей Вашингтон.

Голдберг подчеркнул, что сначала он сомневался в том, что группа Signal существует, потому что он не думал, что "руководство национальной безопасности Соединенных Штатов будет сообщать через Signal о военных планах".

Существование чата подтвердил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

"Похоже, что это аутентичная цепочка сообщений, и мы проверяем, как нечаянно был добавлен номер в цепочку. Она является демонстрацией глубокой и продуманной координации политики между чиновниками. Успех операции против хуситов демонстрирует отсутствие угроз для войск или национальной безопасности", – сказал Хьюз.

Представители Демократической партии США подчеркивают недопустимость распространения засекреченной информации через незащищенные каналы.

"Хегсет настолько зашкварился, что представляет опасность для этой страны и наших мужчин и женщин в форме", – заявил конгрессмен Сет Моултон от Массачусетса, ветеран морской пехоты.

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что в Конгрессе США требуют расследования из-за добавления журналиста в военный чат администрации Трампа.

Издание отмечает, что члены Конгресса и сотрудники национальной безопасности Соединенных Штатов Америки были ошеломлены сообщением о том, что топ-чиновники администрации Дональда Трампа, включая вице-президента Джей Ди Венса и министра обороны Пита Хегсета, обсуждали военные планы в групповом чате Signal. Они требуют расследования того, как в этот чат попал журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

Многие конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу возможного неправильного обращения с секретной информацией, а также конфиденциальными подробностями по военным планам США.

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