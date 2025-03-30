Трамп заявил, что не собирается увольнять Уолтца и Хегсета из-за скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп заверил, что не планирует "увольнять людей" из-за утечки информации о планах его администрации по авиаудару по хуситам в Йемене, связанный с зашифрованным мессенджером Signal. Он подчеркнул, что не принимает решений под давлением медиа и не позволяет "охоте на ведьм" влиять на свою команду.

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Речь не идет об увольнении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и министра обороны США Пита Хегсета. Трамп подчеркнул, что доверяет этим ключевым лицам полностью. Об этом пишет The Associated Press.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей или из-за охоты на ведьм", — сказал Трамп в интервью Кристен Велкер из NBC News.

Отмечается, что Трамп дал понять, что не будет повторять ошибки своего первого срока, когда некоторые чиновники теряли должности под давлением СМИ. В частности, Майк Флинн, его первый советник по национальной безопасности, был уволен лишь через несколько недель после начала расследования по связям с Россией.

Отвечая на вопрос, были ли разговоры об увольнении Уолтца, Трамп настаивал: "Я никогда этого не слышал. И никто другой не принимает такое решение, кроме меня, и я никогда этого не слышал".

Напомним, что Уолтц добавил редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга к групповому чату в Signal, где чиновники обсуждали планы нападения на хуситов в Йемене. Во время переписки глава Пентагона и другие ключевые фигуры раскрыли подробности операции, типы вооружения, цели и время ударов.

После того как издание The Atlantic опубликовало некоторые фрагменты этих переговоров, на Белый дом посыпалась критика: администрация была обвинена в использовании несертифицированных мессенджеров для обсуждения чувствительных вопросов национальной безопасности. Демократы и эксперты по безопасности выразили обеспокоенность по поводу возможной утечки секретной информации и нарушения протоколов безопасности.

Министр Хегсет возразил, что в чате обсуждались засекреченные данные, утверждая, что критические детали (имена и точные локации) были опущены. Со своей стороны Трамп назвал инцидент "незначительным сбоем" и выразил доверие к своим советникам, несмотря на призывы к отставке некоторых чиновников.

При этом федеральный судья США Джеймс Боусберг обязал ключевые ведомства администрации Трампа сохранить сообщение в секретном чате Signal в период с 11 по 15 марта. Речь идет о сообщениях с обсуждением ударов по хуситам.

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