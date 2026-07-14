"Снимите галочку, когда будете голосовать за это": Тимошенко объяснила, почему не поддержала законопроект о декриминализации порнографии

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала законопроект №15294, касающийся декриминализации производства и распространения порнографического контента для взрослых. Ведь, по мнению политика, этот документ не имеет отношения к борьбе с детской порнографией.

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В то же время лидер партии призвала депутатов не поддерживать его и вместо этого подготовить отдельный закон об ужесточении ответственности за соответствующие преступления. Видео с выступлением Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в Facebook.

Выступая с трибуны парламента, Юлия Тимошенко заявила, что законопроект №15294, который его авторы позиционируют как документ о декриминализации контента для взрослых, на самом деле создает условия для масштабного распространения порнографии в Украине.

Документ предусматривает декриминализацию производства, сбыта и распространения порнографической продукции для совершеннолетних. Ведь это вполне может превратить Украину в "порнографический хаб", где будут зарабатываться значительные средства на деморализации общества.

Отдельно Тимошенко призвала не связывать законопроект с борьбой против детской порнографии. Парламент должен принять отдельный закон, который предусматривал бы значительно более жесткую ответственность именно за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей.

Наибольший резонанс вызвало её эмоциональное заявление, адресованное народным депутатам, поддерживающим этот документ.

"Когда будете голосовать за это дерьмо, снимите крест, положите его куда-нибудь в тумбочку", — подчеркнула лидер партии "Батькивщина".

Кроме того, народный депутат заявила, что намерена публично упоминать фамилии депутатов, поддержавших законопроект, в частности во время молитвенных завтраков.

"Я лично прослежу за каждым голосом, который будет отдан за это. И каждого, кто проголосует за это, я буду на каждом молитвенном завтраке объявлять поименно", — отметила Юлия.

Политик выразила несогласие с голосованием. Ее политическая сила будет голосовать против законопроекта, а также призвала уже на следующий день внести отдельную законодательную инициативу об ужесточении ответственности за преступления, связанные с детской порнографией.

Сам законопроект №15294 касается декриминализации изготовления и распространения порнографического контента между совершеннолетними по взаимному согласию. Он не отменяет уголовную ответственность за детскую порнографию, которая остается уголовным преступлением.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине сделали шаг навстречу декриминализации порнографического контента, но только для совершеннолетних граждан. В то же время преступления сексуального характера в отношении детей могут начать наказывать значительно строже. Кроме того, это должно способствовать миллионным поступлениям в бюджет благодаря налогообложению "взрослого" контента.

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